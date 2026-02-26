王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

記者王真魚／台北報導

「棒球之神」王貞治今日造訪大巨蛋，賽前接受聯訪談到中華隊年輕投手徐若熙時，點出現階段調整重點。王貞治表示，自己並未親眼在現場觀看徐若熙投球，而是透過電視與畫面觀察其在紅白戰（live bp）的表現，認為徐若熙球速相當充足，但球路偏高，仍是需要修正的課題。

▲王貞治出席中華隊與軟銀交流賽。（圖／記者林敬旻攝）



「球速確實很快，不過球路還是偏高。球一旦偏高，球棒一碰到，球就會往上飛，結果很容易就變成長距離、長打。」

王貞治指出，當投手球路偏高時，若對方打者能夠抓準擊球時間點，又具備一定長打能力，「球就很容易被打得又高又遠，甚至長打機率會非常高。」因此，如何降低失投帶來的風險，是現階段相當重要的調整方向。

針對這一點，王貞治也提到，目前徐若熙正處於調整階段，投手教練團希望協助他，逐步將出手角度與球路高度修正到較低的位置，「只要球路能慢慢往低角度走，被打長打的機率，自然就能想辦法壓低。」

「所以我想，他現在應該還是在調整階段，那個時候可能還沒辦法做到這一點。不過接下來距離開幕戰還有大概一個月的時間，希望他能在這段期間，親身去體會、去學會把球投低這件事的重要性。如果能做到這一點，我想他會有相當好的表現。」王貞治期待，在教練團與徐若熙雙方持續努力下，在球季正式開始後，能夠展現更穩定、具威脅性的投球內容。

▲2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）