運動部撒銀彈備戰WBC　鄭世忠點本屆最大突破就是國訓中心

記者蔡厚瑄／台北報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日開打，為讓中華英雄無後顧之憂，運動部宣布將投入6,907萬元專案補助，全面升級情蒐、組訓與保險體系，運動部政務次長鄭世忠表示，這筆經費不僅是歷屆之最，更代表升格運動部後政府資源整合的深度，透過強化國訓中心設施、全額補助短期失能險與醫療自費項目，運動部旨在成為球團與選手最堅實的後盾，力拼隊史最佳成績，目標要直飛邁阿密。

鄭世忠次長指出，本次經費主要分為情蒐、組訓及保險三大區塊，每一項補助都旨在精準解決國家隊備戰時的實務痛點，其他在球員最關注的保險費用部分，投入757萬1,236元全額補助選手、教練及工作人員的旅平險、意外險及短期失能險」，大幅減輕球團釋放頂尖球員的壓力，若受傷後保險無法cover的醫療自費項目，則由運動產業發展基金全額補助。

「在前年我們就推出國家隊短期組訓各項工作要點，作為補助保險的依據，選手最在乎的應該是短期失能險，這也牽涉到球團願不願意把好的選手放出來給國家隊，因為選手如果受傷，薪資部分就可以透過保險來減輕球團壓力，而且運動部支援的將不限於保險，如果選手受傷造成一些保險無法覆蓋的項目，我們的運動發展基金也會幫忙。」

至於本屆集訓最大的突破，鄭世忠認為是國家運動訓練中心的深度參與，透露總教練曾豪駒去年與中職帶隊考察後，對國訓的設施感到驚艷，「曾總教練沒想到國訓中心的轉變這麼大！從運科設施、重訓設備到用餐環境都已是國際一流水準。選手們進駐後的正面評價，讓我們確信這應該變成未來一級國家隊的『標配』。」