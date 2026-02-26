江坤宇秀珍藏「童年合照」獲親簽！王貞治勉勵：與日本一起前進美國

▲王貞治出席中華隊與軟銀交流賽，賽前與辜仲諒、江坤宇合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊備戰世界棒球經典賽（WBC）期間，台日交流賽再添難忘畫面。中華隊游擊手江坤宇今透露，「棒球之神」王貞治賽前特別到休息室為球員打氣，並鼓勵大家「希望可以跟日本隊一起前進美國」。

江坤宇昨在社群分享童年時期與王貞治的合照，今天賽前也再度與對方近距離互動。他回憶，那張童年照片拍於青年公園，當時王貞治到場，自己在大合照中剛好站在對方身旁，「那時候就知道他是很厲害的全壘打王，是傳奇人物。」

江坤宇透露，這次再見面時，特別拿出珍藏多年的照片給王貞治看，並請對方簽名留念，「應該不會記得了，畢竟過了那麼久，他也拍過很多照片，但能給他看、請他簽名，我就很感激了。」他說，王貞治當下也簡單對他說「加油」，讓他感到相當開心。

談到心情，江坤宇坦言，能再次近距離見到這位從小仰慕的傳奇人物，意義非凡，「小時候就有看過他的書，也看過很多影片，他的成就對我們打棒球的小朋友來說，是很大的激勵。」

江坤宇也分享，這張童年合照能保存至今，多虧父親細心收藏，「爸爸有時候會幫我留一些照片，這次也是剛好有機會遇到王貞治，才能請他簽名，真的很開心。」

而讓江坤宇最有感觸的，是王貞治賽前到休息室鼓勵全隊時的一席話。他轉述，王貞治期許中華隊能在經典賽中全力以赴，「希望大家可以跟日本隊一起前進美國。」期待這句話成真，一同晉級到複賽。