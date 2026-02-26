龍恩退賽接替扛四棒？林安可：一到九棒都一樣

▲中華隊與軟銀交流賽，林安可練球。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊備戰世界棒球經典賽（WBC），今天與軟銀進行交流賽，外野手林安可也自日本回到中華隊，並立刻先發4棒右外野。對於可能扛下中華隊4棒，林安可直言並不會特別放大壓力，「反正一到九棒都會打到，我就是做好我該做的事情。」

林安可回顧加盟西武獅後首個春訓，認為最大收穫在於熟悉不同球隊的運作方式與文化，「今年算是第一年去，我比較是在了解整個球隊怎麼運作、訓練流程跟風格，這趟比較像是先去習慣、去認識。」

至於身體狀況，林安可透露先前在日本曾出現背部緊繃的不適情形，經過休息調整後，目前狀況已恢復正常，「休息幾天後，現在都OK。」

隨著「龍仔」龍恩（Jonathon Long）退賽，林安可今天被安排在第四棒，接下來正賽也有可能就是四棒人選。他表示，對於棒次本身並沒有太多想法，「其實對我來說，打第幾棒沒有什麼差別，重點還是我怎麼去準備、怎麼跟投手應對，而不是我在第幾棒。」他強調，自己更在意是否有把該做的職責完成。

結束日本春訓後回到中華隊集訓，林安可感受到截然不同的氛圍，「回來這邊會覺得比較自在，因為都是同樣的語言、熟悉的隊友。」他提到，先前在日本一切都是新的，需要花時間適應，相較之下，回到中華隊讓他能更專注在調整與備戰上。

久違回到中華隊，林安可透露，包括陳傑憲等隊友也主動關心他在日本的狀況與訓練內容，彼此交流氣氛融洽。