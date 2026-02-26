運動雲

>

龍恩退賽接替扛四棒？林安可：一到九棒都一樣

▲中華隊與軟銀交流賽，林安可練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊與軟銀交流賽，林安可練球。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊備戰世界棒球經典賽（WBC），今天與軟銀進行交流賽，外野手林安可也自日本回到中華隊，並立刻先發4棒右外野。對於可能扛下中華隊4棒，林安可直言並不會特別放大壓力，「反正一到九棒都會打到，我就是做好我該做的事情。」

林安可回顧加盟西武獅後首個春訓，認為最大收穫在於熟悉不同球隊的運作方式與文化，「今年算是第一年去，我比較是在了解整個球隊怎麼運作、訓練流程跟風格，這趟比較像是先去習慣、去認識。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於身體狀況，林安可透露先前在日本曾出現背部緊繃的不適情形，經過休息調整後，目前狀況已恢復正常，「休息幾天後，現在都OK。」

隨著「龍仔」龍恩（Jonathon Long）退賽，林安可今天被安排在第四棒，接下來正賽也有可能就是四棒人選。他表示，對於棒次本身並沒有太多想法，「其實對我來說，打第幾棒沒有什麼差別，重點還是我怎麼去準備、怎麼跟投手應對，而不是我在第幾棒。」他強調，自己更在意是否有把該做的職責完成。

結束日本春訓後回到中華隊集訓，林安可感受到截然不同的氛圍，「回來這邊會覺得比較自在，因為都是同樣的語言、熟悉的隊友。」他提到，先前在日本一切都是新的，需要花時間適應，相較之下，回到中華隊讓他能更專注在調整與備戰上。

久違回到中華隊，林安可透露，包括陳傑憲等隊友也主動關心他在日本的狀況與訓練內容，彼此交流氣氛融洽。

關鍵字： 標籤:林安可中華隊WBC交流賽軟銀2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

經典賽臺灣運彩奪冠賠率出爐　中華隊83倍居中後段班

經典賽臺灣運彩奪冠賠率出爐　中華隊83倍居中後段班

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

4中華隊交手軟銀打線出爐！

5小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

最新新聞

1鄭浩均3局突退場　中華隊回報狀況

2洋基宣布退休沙巴西亞52號球衣

3陳盈駿領軍　中華男籃半場10分領先南韓

4鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分

5宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366