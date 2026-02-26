王貞治合影啦啦隊還比愛心　笑談台灣應援：現在球員很幸福

▲王貞治出席中華隊與軟銀交流賽。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中華隊持續備戰世界棒球經典賽（WBC），今（26日）在台北大巨蛋與日職強權福岡軟銀鷹交手賽前，「棒球之神」王貞治特別現身中華隊休息室為球員加油打氣，也在賽前記者會談對台北大巨蛋啟用的感想，並對台灣球迷與啦啦隊應援文化留下深刻印象。

王貞治賽前記者會原定傍晚5點30分開始，但表定時間過了約5分鐘仍未現身，原因也相當「可愛」；他當時正在與中信慈善基金會董事長辜仲諒及CT AMAZE啦啦隊女孩合影，還俏皮比出愛心。

談到剛剛在場邊與啦啦隊合照、甚至比愛心的畫面，王貞治笑說「比愛心是那些女孩子叫我做的啦！」並直言台灣的應援方式和過去年代大不相同，「大家能這麼明確地表達自己的情感，我覺得非常羨慕。」

他也形容現場氛圍「非常熱鬧、輕鬆」，並補充「有很多可愛的啦啦隊女孩子」，羨慕現在球員能在這樣的環境下比賽。

除了應援文化，王貞治也談到台北大巨蛋落成啟用帶來的意義；他指出日本已有6座巨蛋，台灣有了台北大巨蛋後，若未來還有更多場館規劃，將能提供球迷更完善的觀賽環境，不只棒球，也包含其他運動都能受惠，整體運動娛樂條件會越來越好。

王貞治也同時強調球迷支持對選手的重要性，表示「因為大家應援，選手才能更努力」，希望球迷能多進場、用行動力挺。

他透露自己前一天曾到場感受現場觀眾狀況，坦言人數「沒有預想那麼多」，因此特別呼籲球迷，「這個場地真的非常好，希望大家能多到球場來看比賽，為努力的選手加油。」王貞治也期盼透過更多人進場支持，一起讓運動風氣與水準再提升。