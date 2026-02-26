龍恩無緣披中華隊戰袍！鄭世忠說支援選手表現亮眼、相信曾總決策

▲運動部政務次長鄭世忠(右2)。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰進入最後倒數，今（26日）卻傳出令球迷遺憾的戰力折損消息，效力於MLB芝加哥小熊隊的台裔潛力一壘手龍恩（JonathonLong），因手肘傷勢復原進度不如預期，確定無法加入中華隊出戰本屆經典賽。對此，運動部政務次長鄭世忠受訪時表示，雖然失去大聯盟戰力很可惜，但點出隨隊支援的選手狀態極佳，相信教練團能做出最完美的遞補選擇。

龍恩日前在小熊隊春訓營已開始進行揮棒訓練，原先傷勢朝正面方向發展，一度讓教練團與球迷燃起希望。然而，稍早中華隊卻發出高告，表示接獲小熊球團最新的醫療報告指出，龍恩雖然可以進行揮擊動作，但受傷手肘的痠痛感依舊存在，經球團完整評估後，確認恢復時程無法趕上本次賽事，他將無法加入國家隊，忍痛退出本屆經典賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

針對龍恩的缺陣，運動部政務次長鄭世忠出席運動部例會接受媒體訪問時也提出看法，他認為兩位台美混血的大聯盟選手，不管是誰能加入，對中華隊來說都是大加分，但也點出，「不過我們在幾次的閉門賽事中也有看到，國內有一些被徵召來支援的選手，表現得非常的好，所以我其實沒有很擔心，教練團一定會做出很好的搭配，把之前的一些遺珠之憾，或是這段時間強度拉起來、狀況不錯的選手納進來。」

關於外界最關心的遞補人選，鄭世忠透露已與蔡其昌會長保持密切聯繫。他強調，遞補名單的決定權將全權交予總教練曾豪駒率領的教練團，並預計在明日交流賽事結束後，根據選手的即時狀況與整體戰力需求做出最終評估。