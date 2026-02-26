運動雲

>

龍恩無緣披中華隊戰袍！鄭世忠說支援選手表現亮眼、相信曾總決策

▲運動部政務次長鄭世忠(右2)。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲運動部政務次長鄭世忠(右2)。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰進入最後倒數，今（26日）卻傳出令球迷遺憾的戰力折損消息，效力於MLB芝加哥小熊隊的台裔潛力一壘手龍恩（JonathonLong），因手肘傷勢復原進度不如預期，確定無法加入中華隊出戰本屆經典賽。對此，運動部政務次長鄭世忠受訪時表示，雖然失去大聯盟戰力很可惜，但點出隨隊支援的選手狀態極佳，相信教練團能做出最完美的遞補選擇。

龍恩日前在小熊隊春訓營已開始進行揮棒訓練，原先傷勢朝正面方向發展，一度讓教練團與球迷燃起希望。然而，稍早中華隊卻發出高告，表示接獲小熊球團最新的醫療報告指出，龍恩雖然可以進行揮擊動作，但受傷手肘的痠痛感依舊存在，經球團完整評估後，確認恢復時程無法趕上本次賽事，他將無法加入國家隊，忍痛退出本屆經典賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

針對龍恩的缺陣，運動部政務次長鄭世忠出席運動部例會接受媒體訪問時也提出看法，他認為兩位台美混血的大聯盟選手，不管是誰能加入，對中華隊來說都是大加分，但也點出，「不過我們在幾次的閉門賽事中也有看到，國內有一些被徵召來支援的選手，表現得非常的好，所以我其實沒有很擔心，教練團一定會做出很好的搭配，把之前的一些遺珠之憾，或是這段時間強度拉起來、狀況不錯的選手納進來。」

關於外界最關心的遞補人選，鄭世忠透露已與蔡其昌會長保持密切聯繫。他強調，遞補名單的決定權將全權交予總教練曾豪駒率領的教練團，並預計在明日交流賽事結束後，根據選手的即時狀況與整體戰力需求做出最終評估。

關鍵字： 龍恩2026WBC2026WBC中華隊鄭世忠MLB傷勢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

經典賽臺灣運彩奪冠賠率出爐　中華隊83倍居中後段班

經典賽臺灣運彩奪冠賠率出爐　中華隊83倍居中後段班

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

4中華隊交手軟銀打線出爐！

5小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

最新新聞

1鄭浩均3局突退場　中華隊回報狀況

2洋基宣布退休沙巴西亞52號球衣

3陳盈駿領軍　中華男籃半場10分領先南韓

4鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分

5宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366