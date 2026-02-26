運動雲

江坤宇十幾年後再與「棒球之神」王貞治合影！帶著父親的話迎戰WBC

中華隊游擊手江坤宇在台日交流賽期間，再次與「棒球之神」王貞治合影留念，也勾起他童年棒球啟蒙的珍貴回憶，成為出發世界棒球經典賽前的重要精神力量 。（圖／記者胡冠辰攝）

▲ 中華隊游擊手江坤宇在台日交流賽期間，再次與「棒球之神」王貞治合影留念，也勾起他童年棒球啟蒙的珍貴回憶，成為出發世界棒球經典賽前的重要精神力量 。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／台北報導

備戰世界棒球經典賽（WBC）之際，中華隊「小可愛」游擊手江坤宇昨（25日）在個人臉書分享一段深具意義的心情紀錄，提到在台日交流賽開打之前，再次見到「棒球之神」王貞治，不僅留下合影，也勾起他童年與棒球啟蒙的重要回憶，成為出發經典賽前的一股強大精神力量。

中華隊昨日練習，江坤宇昨天抽空到場觀看母隊中信兄弟與軟銀之戰，他也透過臉書發文提到，王貞治此次來台，親自為中華隊加油打氣，讓他腦海中浮現小學時期與前輩合影的畫面，想起自己曾閱讀過王貞治所寫的勵志書籍，對他日後的棒球生涯產生深遠影響，「在此謝謝他，一生為棒球的努力及奉獻。」

值得一提的是，江坤宇在貼文中分享了一段父親多年前寫下、珍藏於檔案中的文字，並將其中一段話，視為即將踏上經典賽舞台前的重要鼓勵。文中寫道：「即使現在的人生99%感到失敗，我也不能放棄那1%逆轉勝的機會。」他坦言，這段話正是他這兩、三年在球隊與運動生涯中，最深刻的體會。

江坤宇感性表示，棒球教會他的，不只是勝負，而是在低潮時不輕言放棄，他期許自己帶著這樣的信念，迎接即將到來的經典賽挑戰。

▲中華隊游擊手江坤宇在台日交流賽期間，再次與「棒球之神」王貞治合影留念，也勾起他童年棒球啟蒙的珍貴回憶，成為出發世界棒球經典賽前的重要精神力量 。。（圖／翻攝自江坤宇臉書）

▲江坤宇勾起他童年棒球啟蒙的珍貴回憶，成為出發世界棒球經典賽前的重要精神力量 。（圖／翻攝自江坤宇臉書）

