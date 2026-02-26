安賢民、金倒永背靠背開轟　WBC韓國隊單局海扁三星獅10分取勝

▲安賢民炸裂滿貫砲。（圖／截自KBO官方YouTube）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國隊，今（26）日在日本沖繩嘉手納球場與三星獅進行練習賽，上演全壘打煙火秀，單局猛灌10分奠定勝基，終場以16比6擊敗三星獅。

此役韓國隊砲聲隆隆，火力集中於5局下半，原本以5比2領先的局面下，金道永率先敲安開啟攻勢，文寶炅接續安打形成無人出局一、二壘，盧時煥短打推進後，具滋旭選到保送擠成滿壘，隨後文賢彬、朴東原連續掃出二壘打，比分瞬間拉開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

真正點燃氣勢的，是安賢民的滿貫全壘打，面對滿壘機會，他將球轟過右中間全壘打牆，一棒將氣勢推向最高點；緊接著金道永再補上一發左外野「背靠背」全壘打，單局攻下10分，徹底擊潰三星投手群。

드디어 터진 김도영의 홈런 pic.twitter.com/hPS4q0FNR2 — 지 구 (@20171030_) February 26, 2026

先發投手蘇亨俊投3局失2分，雖非壓制性演出，但在打線強力支援下無損戰局。韓國隊整場比賽火力串聯順暢，長打與選球兼備，最終以16比6收下勝利。