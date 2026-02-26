運動雲

>

安賢民、金倒永背靠背開轟　WBC韓國隊單局海扁三星獅10分取勝

▲安賢民炸裂滿貫砲。（圖／截自KBO官方YouTube）

▲安賢民炸裂滿貫砲。（圖／截自KBO官方YouTube）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國隊，今（26）日在日本沖繩嘉手納球場與三星獅進行練習賽，上演全壘打煙火秀，單局猛灌10分奠定勝基，終場以16比6擊敗三星獅。

此役韓國隊砲聲隆隆，火力集中於5局下半，原本以5比2領先的局面下，金道永率先敲安開啟攻勢，文寶炅接續安打形成無人出局一、二壘，盧時煥短打推進後，具滋旭選到保送擠成滿壘，隨後文賢彬、朴東原連續掃出二壘打，比分瞬間拉開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

真正點燃氣勢的，是安賢民的滿貫全壘打，面對滿壘機會，他將球轟過右中間全壘打牆，一棒將氣勢推向最高點；緊接著金道永再補上一發左外野「背靠背」全壘打，單局攻下10分，徹底擊潰三星投手群。

先發投手蘇亨俊投3局失2分，雖非壓制性演出，但在打線強力支援下無損戰局。韓國隊整場比賽火力串聯順暢，長打與選球兼備，最終以16比6收下勝利。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強安賢民金倒永

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

5平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

最新新聞

1李晧禎本季加入悍將應援

2中華隊戰軟銀兩隊打線出爐

3江坤宇、王貞治十幾年後再度同框！

4安賢民、金倒永背靠背　韓國隊單局10分

5費爾柴德抵台！明天加入訓練

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366