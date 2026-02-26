龍恩退賽誰遞補？曾總曝內、外野都有可能：選擇狀況最好的選手

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

效力芝加哥小熊隊的台裔潛力一壘手龍恩（Jonathon Long）日前已開始進行揮棒訓練，傷勢一度朝正面方向發展，不過中華隊今早接獲小熊球團通知，經整體評估後仍決定以選手健康為優先，龍恩確定忍痛退出本屆世界棒球經典賽。

曾豪駒指出，龍仔自集訓初期便展現高度參賽意願，「他一直很想要打這次經典賽，就算最近有一些傷勢出現，仍然很堅持自己可以上場。」不過經過球隊與醫療團隊判斷後，最終仍決定讓他專心養傷，「希望他把身體顧好，在今年球季能有一個大放異彩的表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於遞補人選，曾豪駒表示，教練團一開始就有既定方向，將從目前參與集訓的選手中進行評估與替補，「從一開始大家一起集訓到現在，每一個人都有充分準備，如果中間出現狀況，就是從這裡面的選手來做調整。」

他也透露，遞補考量並不侷限於內野或外野位置，而是以整體狀況與即戰力為優先，「內、外野其實都是我們考慮的人選，會選擇目前準備狀況最好的選手。」相關名單將在教練團討論後，預計明天對外公布。

曾豪駒直言，龍仔退賽勢必對原先的攻擊火力、棒次安排與守備規劃帶來影響，但教練團早已有所推演，「到了正賽，我們就是以最好陣容應戰，希望打出想贏球的氛圍，把拚勁完全展現出來。」