龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

原本入選中華隊、備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的台裔重砲龍恩（Jonathon Long），今（26）日正式宣布因傷退出賽事，而這起傷勢的起點，來自大聯盟春訓熱身賽中隊友羅哈斯（Jefferson Rojas）的一次守備偏差傳球，相關討論也在社群平台迅速延燒。

龍恩日前在春訓熱身賽中，因隊友游擊手羅哈斯的一次偏差傳球，於接球過程中造成手肘不適。儘管後續已展開揮棒訓練，恢復進度一度朝正面方向發展，但小熊球團經評估後認為，手肘酸痛仍持續影響揮棒狀態，不宜冒險參賽，最終決定讓他退出本屆經典賽。

中華隊今晨接獲球團正式通知，確認龍恩無法隨隊出征，對於原本被視為打線補強的他而言，這無疑是一大遺憾。 隨著退賽消息曝光，網路輿論迅速升溫，在羅哈斯的社群頁面上，出現大量情緒性留言，有人諷刺「活該一輩子小聯盟」、「很會傳球喔」，也有人直接以不當言詞辱罵，甚至出現涉及種族歧視與人身攻擊的字眼，部分留言也表示「不要丟台灣人的臉」，將場上意外上升至國族情緒層面。

PTT棒球板上同樣掀起討論潮，有網友認為「這不就是意外」，質疑過度撻伐並不恰當；也有人直言「真的別這樣，素質極差」，呼籲球迷自制。