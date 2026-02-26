運動雲

>

大谷翔平正式報到WBC日本隊　27、28日熱身賽板凳待命

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

WBC日本隊再迎主力歸隊，效力洛杉磯道奇的大谷翔平今（26）日現身名古屋Vantelin Dome，正式與國家隊會合。值得一提的是，大谷未搭乘球隊巴士，而是以單獨行動方式進場，低調完成報到。

日本隊將於27日、28日與中日龍進行「LUXAS 侍Japan Series 2026 名古屋」交流賽，為後續賽事備戰。球隊日前已於24日結束宮崎集訓並轉往名古屋，25日進行非公開練習，期間鈴木誠也、吉田正尚相繼歸隊，菊池雄星則已進行實戰投打練習（Live BP）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷原本隨道奇參與春訓，24日返抵日本，並未出現在25日的閉門練習中，26日起正式投入國家隊訓練。據日媒報導，他預計在27、28日兩場對中日龍的比賽中先列入板凳名單，3月於京瓷巨蛋舉行的強化試合再正式出賽。

隨著洛磯投手菅野智之等人到位，目前日本隊已有5名現役大聯盟球員歸隊，整體戰力逐步到齊，隨主力相繼集結，日本隊備戰節奏也正式進入加速階段。

關鍵字： 2026WBC2026日韓2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

邱軍道歉：承擔犯下的錯誤　酒駕撞死運將一度裝傻

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒 軟銀先發也出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

5平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

最新新聞

1李晧禎本季加入悍將應援

2中華隊戰軟銀兩隊打線出爐

3江坤宇、王貞治十幾年後再度同框！

4安賢民、金倒永背靠背　韓國隊單局10分

5費爾柴德抵台！明天加入訓練

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366