大谷翔平正式報到WBC日本隊　27、28日熱身賽板凳待命

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

WBC日本隊再迎主力歸隊，效力洛杉磯道奇的大谷翔平今（26）日現身名古屋Vantelin Dome，正式與國家隊會合。值得一提的是，大谷未搭乘球隊巴士，而是以單獨行動方式進場，低調完成報到。

日本隊將於27日、28日與中日龍進行「LUXAS 侍Japan Series 2026 名古屋」交流賽，為後續賽事備戰。球隊日前已於24日結束宮崎集訓並轉往名古屋，25日進行非公開練習，期間鈴木誠也、吉田正尚相繼歸隊，菊池雄星則已進行實戰投打練習（Live BP）。

大谷原本隨道奇參與春訓，24日返抵日本，並未出現在25日的閉門練習中，26日起正式投入國家隊訓練。據日媒報導，他預計在27、28日兩場對中日龍的比賽中先列入板凳名單，3月於京瓷巨蛋舉行的強化試合再正式出賽。

隨著洛磯投手菅野智之等人到位，目前日本隊已有5名現役大聯盟球員歸隊，整體戰力逐步到齊，隨主力相繼集結，日本隊備戰節奏也正式進入加速階段。