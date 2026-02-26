運動雲

猛！直落三橫掃瑞典強敵　田曉雯新加坡大滿貫帕拉女單封后

▲田曉雯在新加坡大滿貫帕拉女單10級封后 。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026WTT大滿貫賽新加坡站帕拉女單第10級決賽於26日登場，台灣兩屆帕運銅牌國手田曉雯歷經小組賽一路過關斬將，最終以11比9、11比9、11比4直落三擊敗瑞典女將漢登（Anja Handen），霸氣在新加坡封后。

26歲的田曉雯過去在東京帕運、巴黎帕運女單項目都拿銅牌，巴黎帕運還與搭檔林姿妤在女雙拿下銀牌，這次與林姿妤獲邀參加新加坡大滿貫帕拉女單賽事，小組賽她拿下2勝1敗，僅輸給土耳其選手狄米爾（Merve Demir），不過昨在4強面對曾在帕運交手落敗的波蘭強敵帕提卡（Natalia Partyka），前兩局先以11比9、11比8搶下，第3局一路激戰到最後也以17比15漂亮勝出，闖進今日的冠軍戰。

而田曉雯冠軍戰的對手就是去年在美國站所交手過的手下敗將、瑞典女將漢登，首局田曉雯還在適應對手節奏，不過打到5比6落後時，展現銅牆鐵壁的優異守備能力，連拿4分搶下局點，最後靠著漢登回球掛網，以11比9先馳得點，次局田曉雯雖然在中段陷入落後，但打到5比7時找到進攻節奏，一口氣連拿5分逆轉搶下局點，最後又是靠著漢登回球掛網，以11比9再下一城，也取得「聽牌」。

關鍵第3局，這次田曉雯從開賽就取得3比0領先，之後繼續擴大領先來到6比2，自己好球連發、加上對手失誤自亂陣腳，很快就以11比4勝出，奪下新加坡大滿貫帕拉女單10級冠軍。

對於這次自己的表現，田曉雯賽後受訪時說非常滿意，「開心接受到新加坡賽邀請，讓我見識更多不一樣、更強的選手
，看到他們的實力也激勵我更加努力去練習。」至於比賽場地的體驗，田曉雯也笑著說在這麼大的舞台比賽真的很緊張但也很期待，也很享受有機會能站上這樣的舞台。

關鍵字： 田曉雯帕拉羽球新加坡賽大滿貫台灣體育

