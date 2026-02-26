運動雲

>

「斑馬」溫班亞瑪失靈不怕　馬刺雙槍飆分締造10年來首見10連勝

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙，已經逐漸朝西區龍頭大位邁進的「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，26日作客遠征多倫多交手暴龍之戰，即便馬刺當家一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場手感欠佳12投僅3中拿下12分，但瓦塞爾（Devin Vassell）貢獻21分、5籃板、2抄截、福克斯（De'Aaron Fox）也有20分進帳，攜手幫助馬刺以110比107逆轉擊敗暴龍，自2016年後再度喜迎10連勝。

馬刺此戰遠征來到暴龍主場，當家球星「法國怪物」溫班亞瑪表現走樣，此戰上半場只能靠著零星罰球取分，所幸馬刺靠著瓦塞爾與福克斯連線搶分，其中福克斯更在末節包辦關鍵8分，幫助球隊克服雙位數落後，最終逆轉以3分之差擊敗強敵暴龍。

此戰贏球後，馬刺也繼2016年後，再度迎接隊史10連勝高潮，在10年前球隊最終以13連勝作結，而目前馬刺氣勢正旺情況下，下一戰面對東區後段班的布魯克林籃網，仍有機會持續將連勝紀錄堆高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬刺此戰以瓦塞爾21分、5籃板、2助攻、2抄截表現最佳，福克斯也有20分進帳，溫班亞瑪雖然只拿下12分，但仍有8籃板、3助攻、5阻攻的數據貢獻。

值得一提的是，馬刺此戰贏球後，目前42勝16敗的戰績僅落後給西區王者，也是本季例行賽第1名的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆2場勝差，如果持續連勝氣勢，甚至有可能逆轉「超車」，成為聯盟新任龍頭。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪進攻火力大當機，但球隊仍拚下10年來首度10連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪10連勝斑馬法國怪物

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA東、西區王者對決　活塞康寧漢轟29分13助攻撂倒雷霆

NBA東、西區王者對決　活塞康寧漢轟29分13助攻撂倒雷霆

才轉戰騎士就傳手指骨折　「大鬍子」哈登仍想帶傷硬拚

才轉戰騎士就傳手指骨折　「大鬍子」哈登仍想帶傷硬拚

自爆「醒來滿身血」　前NBA熱火球星波許：活下來是奇蹟

自爆「醒來滿身血」　前NBA熱火球星波許：活下來是奇蹟

必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

邱軍道歉：承擔犯下的錯誤　酒駕撞死運將一度裝傻

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

5龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

最新新聞

1WBC未開打先起風波　古巴抗議美國

2田曉雯直落三勝　新加坡帕拉女單封后

3斑馬失靈不怕　馬刺10年首見10連勝

4東西王者對決　康寧漢轟29分撂倒雷霆

5402轉魔球震撼全場　朗希春訓吸睛

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366