「斑馬」溫班亞瑪失靈不怕　馬刺雙槍飆分締造10年來首見10連勝

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙，已經逐漸朝西區龍頭大位邁進的「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，26日作客遠征多倫多交手暴龍之戰，即便馬刺當家一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場手感欠佳12投僅3中拿下12分，但瓦塞爾（Devin Vassell）貢獻21分、5籃板、2抄截、福克斯（De'Aaron Fox）也有20分進帳，攜手幫助馬刺以110比107逆轉擊敗暴龍，自2016年後再度喜迎10連勝。

馬刺此戰遠征來到暴龍主場，當家球星「法國怪物」溫班亞瑪表現走樣，此戰上半場只能靠著零星罰球取分，所幸馬刺靠著瓦塞爾與福克斯連線搶分，其中福克斯更在末節包辦關鍵8分，幫助球隊克服雙位數落後，最終逆轉以3分之差擊敗強敵暴龍。

此戰贏球後，馬刺也繼2016年後，再度迎接隊史10連勝高潮，在10年前球隊最終以13連勝作結，而目前馬刺氣勢正旺情況下，下一戰面對東區後段班的布魯克林籃網，仍有機會持續將連勝紀錄堆高。

馬刺此戰以瓦塞爾21分、5籃板、2助攻、2抄截表現最佳，福克斯也有20分進帳，溫班亞瑪雖然只拿下12分，但仍有8籃板、3助攻、5阻攻的數據貢獻。

值得一提的是，馬刺此戰贏球後，目前42勝16敗的戰績僅落後給西區王者，也是本季例行賽第1名的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆2場勝差，如果持續連勝氣勢，甚至有可能逆轉「超車」，成為聯盟新任龍頭。

▲馬刺溫班亞瑪進攻火力大當機，但球隊仍拚下10年來首度10連勝。（圖／達志影像／美聯社）