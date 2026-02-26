運動雲

WBC未開打先起風波　古巴抗議美國「拒發」8人簽證

▲▼2023WBC世界棒球經典賽古巴隊。（圖／記者李毓康攝）

▲2023年世界棒球經典賽（WBC）古巴隊。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱身賽開打在即，古巴隊卻傳出場外變數，古巴棒球與壘球聯合會（FCBS）今（26）日發布聲明指出，美國政府拒絕為代表團中8名成員核發入境簽證，其中包含FCBS主席帕多（Juan Reinaldo Pérez Pardo）、秘書長穆諾茲（Carlos del Pino Muñoz），以及投手教練、前古巴傳奇投手拉索（Pedro Luis Lazo）。

FCBS表示，相關簽證申請早在一個多月前即已提出，但最終遭美方以《移民與國籍法》第243（d）條為由拒絕核發。聲明直言，該決定背離申請的合理基礎，也有違體育競賽應秉持的基本精神與主辦國責任。

另外，對於「古巴未在移民事務上配合美國」的說法，聯會強調並非事實，並批評此舉將使古巴隊在與其他國家競爭時處於不利位置。聯會同時表態，將持續研擬應對措施，後續發展會適時對外說明。

值得注意的是，目前古巴參賽球員的簽證已全數核准，球隊仍依原定計畫於28日前往美國亞利桑那州進行練習賽。

正式賽事方面，古巴被分在A組，將於波多黎各聖胡安的Hiram Bithorn Stadium與巴拿馬、波多黎各、哥倫比亞及加拿大同組競逐，5隊將爭取2席晉級複賽資格。

在賽事尚未正式開打前，簽證風波已為古巴隊本屆經典賽之旅投下陰影，後續動向仍有待觀察。

