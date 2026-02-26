運動雲

>

NBA東、西區王者對決　活塞康寧漢轟29分13助攻撂倒雷霆

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA東、西區兩大龍頭勁旅底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆26日交鋒，雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續第9場缺陣，另外主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）也無法出賽情況下，戰力明顯受損，活塞在當家少主康寧漢（Cade Cunningham）砍下29分、13助攻優質表現帶動下，以124比116擊敗衛冕軍。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大由於腹部拉傷，自2月初便一路休兵至今，加上今日霍姆格倫也無法上陣，內、外線戰力都出現折損。

反觀開季就維持高檔表現的汽車城軍團，當家球星康寧漢目前狀態持續火燙，加上「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）此戰也有強勢表現，也讓雷霆在上半場打完就以6分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，活塞康寧漢徹底掌握攻守節奏，讓球隊趁勢拉開多達14分領先，雷霆雖然在末節一度追近到3分差，但活塞仍靠著康寧漢與杜倫攜手出擊，最終8分之差勝出。

此戰康寧漢貢獻29分、13助攻，杜倫29分、15籃板，雙雙成為贏球功臣。至於雷霆方面以威廉斯（Jaylin Williams）打出生涯代表作，狂轟30分、11籃板表現最佳。

活塞贏球後戰績43勝14敗，持續在東區獨走，至於雷霆輸球後則是45勝15敗，雖然仍在聯盟居冠，但西區排名第2位的聖安東尼奧馬刺近期拉出10連勝，目前追到僅剩2場勝差。

▲活塞康寧漢攻下29分、13助攻，率隊撂倒衛冕軍雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢攻下29分、13助攻，率隊撂倒衛冕軍雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞康寧漢雷霆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

才轉戰騎士就傳手指骨折　「大鬍子」哈登仍想帶傷硬拚

才轉戰騎士就傳手指骨折　「大鬍子」哈登仍想帶傷硬拚

自爆「醒來滿身血」　前NBA熱火球星波許：活下來是奇蹟

自爆「醒來滿身血」　前NBA熱火球星波許：活下來是奇蹟

必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

5龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

最新新聞

1WBC未開打先起風波　古巴抗議美國

2田曉雯直落三勝　新加坡帕拉女單封后

3斑馬失靈不怕　馬刺10年首見10連勝

4東西王者對決　康寧漢轟29分撂倒雷霆

5402轉魔球震撼全場　朗希春訓吸睛

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366