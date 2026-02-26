NBA東、西區王者對決　活塞康寧漢轟29分13助攻撂倒雷霆

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA東、西區兩大龍頭勁旅底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆26日交鋒，雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續第9場缺陣，另外主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）也無法出賽情況下，戰力明顯受損，活塞在當家少主康寧漢（Cade Cunningham）砍下29分、13助攻優質表現帶動下，以124比116擊敗衛冕軍。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大由於腹部拉傷，自2月初便一路休兵至今，加上今日霍姆格倫也無法上陣，內、外線戰力都出現折損。

反觀開季就維持高檔表現的汽車城軍團，當家球星康寧漢目前狀態持續火燙，加上「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）此戰也有強勢表現，也讓雷霆在上半場打完就以6分領先。

下半場開打後，活塞康寧漢徹底掌握攻守節奏，讓球隊趁勢拉開多達14分領先，雷霆雖然在末節一度追近到3分差，但活塞仍靠著康寧漢與杜倫攜手出擊，最終8分之差勝出。

此戰康寧漢貢獻29分、13助攻，杜倫29分、15籃板，雙雙成為贏球功臣。至於雷霆方面以威廉斯（Jaylin Williams）打出生涯代表作，狂轟30分、11籃板表現最佳。

活塞贏球後戰績43勝14敗，持續在東區獨走，至於雷霆輸球後則是45勝15敗，雖然仍在聯盟居冠，但西區排名第2位的聖安東尼奧馬刺近期拉出10連勝，目前追到僅剩2場勝差。

▲活塞康寧漢攻下29分、13助攻，率隊撂倒衛冕軍雷霆。（圖／達志影像／美聯社）