「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希今（26）日在對亞利桑那響尾蛇的春訓熱身賽先發登板，雖然僅投1.1局就失3分提前退場，但他仍在比賽中多次展現高水準，尤其是那顆急速下墜的指叉球，更讓美國投球分析專家與當地媒體驚呼「太誇張了」、「簡直離譜」。

佐佐木首局開局略顯掙扎，先讓首名打者敲安，接著投出保送，之後遭到4棒、5棒接連敲出適時安打，單局失3分。不過隨後他連續三振2人化解危機，第2局續投時，又讓首名打者揮空三振，從前一局算起連續三振3人，展現出強大的三振能力。

真正讓美國媒體震驚的，是他對2022年美國選秀整體第2順位大物所投出的那顆球，在1好1壞情況下，他連續投出兩顆指叉球，搭配最快98.6英里（約158.6公里）的四縫線速球，這顆在打者面前急速下墜的變化球展現出驚人威力。

Rōki Sasaki, Ridiculous 86mph Fork Ball with only 402 RPMs. ???? pic.twitter.com/5fwTcHG9do — Rob Friedman (@PitchingNinja) February 25, 2026

對於這顆威力十足的「魔球」，專家立即作出反應，被稱為「Pitching Ninja」的投球分析師弗里德曼（Rob Friedman）在X上發文表示，「朗希投出一顆86英里（約138.4公里）的瘋狂指叉球，每分鐘轉速僅402轉。」地方轉播單位《SportsNet LA》官方X也發文稱讚，「朗希太誇張了。」

賽後佐佐木受訪表示，「其實牛棚時指叉球狀況是最不好的，但比賽中反而指叉球最好。」並透露這顆「傳家寶」依舊是他投球的核心武器。

本季佐佐木預計重新轉回先發角色，同時也持續提升新武器卡特球與滑球的精準度，接下來的登板表現，令人期待。