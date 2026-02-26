龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

▲宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊稍早因美職芝加哥小熊台裔一壘手龍恩（Jonathon Long） 手肘痠痛確定傷退，依世界棒球經典賽（WBC）規定，本屆後續將無法再出賽，遞補人選成為外界關注焦點。其中呼聲最高的，為中信兄弟外野手宋晟睿。

中職聯盟今天說明，已接獲小熊球團通知，龍恩手肘酸痛狀況仍持續影響揮棒表現，經球團完整評估後，確認恢復時程無法趕上本屆賽事，因此決定不讓他加入國家隊，必須忍痛退賽。

依照賽會規定，被列為因傷退賽的球員，將不得再參與後續任何賽事，同時也無法重新回到名單中；至於遞補人選，代表隊僅能從原先已列入可用球員大名單的選手中進行替換，且須符合位置對等原則。龍恩為野手，遞補人選也必須為名單內的野手，不能臨時增補未報名的球員。

類似情況過去也曾在日本隊出現。上屆世界棒球經典賽開打前幾天，日本隊傳出主力外野手鈴木誠也身體不適，隨後確定因左腹斜肌拉傷辭退經典賽，最終由牧原大成遞補進入名單，補上外野戰力空缺。

投手方面如果因傷缺陣，但如果有列在預備登錄投手名單，後續比賽仍可以上場，韓國隊歐布萊恩（Riley O'Brien）就是一個例子，他因右小腿拉傷辭退，但仍在韓國隊預備球員名單當中。若韓國隊晉級，歐布萊恩是有機會重新加入。

目前檯面上呼聲最高人選為宋晟睿，他在中華隊公布經典賽30人名單後，成為一大遺珠。昨天為保持比賽手感，隨時做好準備，他也主動請纓回到母隊對戰軟銀，且在首局就敲出二壘安打，並利用腳程趁對方接連暴投跑回團隊首分，5局又貢獻一支高飛犧牲打帶有打點。

對於沒有進入正選，宋晟睿也在中信兄弟官方頻道中坦言難免感到可惜，「一定會覺得有點可惜，覺得在這邊學到很多，雖然沒入選，但我會準備好自己，回到球隊後準備開季，把在這裡學到的東西帶到球隊。」如今隨著名單出現變動，他再度被點名，是目前討論度最高的遞補人選之一。

事實上，宋晟睿一直都有做好隨時遞補的準備。他直言，教練仍會以球員自身狀況為主，而他的角色就是把自己準備好，「也有接收到，萬一真的有人不舒服，也是需要有人遞補。」

不過宋晟睿也表示，不希望有人受傷，「還是希望他們可以健康去比賽。如果他們真的萬一可能有一些不舒服的話，我覺得我們還有很多球員都在，也很多球員都很努力在拚這個正選。」

另一方面，王博玄也是討論遞補熱門人選之一，特別是內野、外野都能鎮守。其中他在去年經典賽資格賽展現穩定打擊實力，4戰敲8安，成為該屆中華隊安打王，附加賽關鍵一戰扛起開路先鋒，結果首打席又有安打演出，幫助中華隊先馳得點，防守上也有諸多美技，他在對南非比賽中同樣有4安打紀錄，為球隊創造進攻機會。

中華隊最晚必須明天就繳交遞補人選，教練團則透過中職聯盟表示，將於台日交流賽後對外公布。