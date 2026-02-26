美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊帶著2024年世界12強賽金牌光環重返國際舞台，相較於2023年2勝2敗卻因規則無緣晉級的遺憾，本屆中華隊的目標更加明確，不只是打出競爭力，而是要真正突破分組關卡，而美媒《The Liberty Line》也對本屆中華隊組成做出分析。

回顧上一屆賽事，中華隊在分組賽打出2勝2敗成績，最終卻因Tiebreakr制度遭淘汰，成為隊史一大痛點，當時張育成繳出打擊率0.438、4支長打、8分打點的成績，仍無力改變命運。

如今張育成再度站上WBC舞台，《The Liberty Line》點名他的角色依舊關鍵，不只是打線核心，更是國際賽經驗的象徵。

投手方面，《The Liberty Line》欽點徐若熙將成為輪值領銜人物，他憑藉在中華職棒連續兩季的穩定表現，成功獲得日本職棒福岡軟銀鷹合約，實力已獲外界肯定，如何在東京巨蛋壓制高強度打線，將是中華隊競爭力的基石。

此外，旅美左投林維恩去年在運動家體系橫跨3個層級出賽，87局送出117次三振，三振能力不容忽視，若能在國際賽延續壓制力，將成為牛棚與輪值調度的重要活棋。

本屆中華隊被分在C組，同組對手包括日本、韓國、澳洲與捷克。日本被視為分組最大熱門，但《The Liberty Line》指出，真正的生死關鍵，極可能落在與韓國一戰，兩隊實力接近，攻守節奏與臨場調度將左右戰局走向。

整體而言，中華隊本屆並非毫無勝算，金牌加持帶來的是信心與成熟度，但要將氣勢轉化為勝場，仍須仰賴投手群穩定度與打線串聯效率，若能在關鍵場次守住失分、把握攻勢，中華隊具備衝擊分組第二、挺進八強的條件。