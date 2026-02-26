運動雲

>

美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊帶著2024年世界12強賽金牌光環重返國際舞台，相較於2023年2勝2敗卻因規則無緣晉級的遺憾，本屆中華隊的目標更加明確，不只是打出競爭力，而是要真正突破分組關卡，而美媒《The Liberty Line》也對本屆中華隊組成做出分析。

回顧上一屆賽事，中華隊在分組賽打出2勝2敗成績，最終卻因Tiebreakr制度遭淘汰，成為隊史一大痛點，當時張育成繳出打擊率0.438、4支長打、8分打點的成績，仍無力改變命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今張育成再度站上WBC舞台，《The Liberty Line》點名他的角色依舊關鍵，不只是打線核心，更是國際賽經驗的象徵。

投手方面，《The Liberty Line》欽點徐若熙將成為輪值領銜人物，他憑藉在中華職棒連續兩季的穩定表現，成功獲得日本職棒福岡軟銀鷹合約，實力已獲外界肯定，如何在東京巨蛋壓制高強度打線，將是中華隊競爭力的基石。

▲▼2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

此外，旅美左投林維恩去年在運動家體系橫跨3個層級出賽，87局送出117次三振，三振能力不容忽視，若能在國際賽延續壓制力，將成為牛棚與輪值調度的重要活棋。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

本屆中華隊被分在C組，同組對手包括日本、韓國、澳洲與捷克。日本被視為分組最大熱門，但《The Liberty Line》指出，真正的生死關鍵，極可能落在與韓國一戰，兩隊實力接近，攻守節奏與臨場調度將左右戰局走向。

整體而言，中華隊本屆並非毫無勝算，金牌加持帶來的是信心與成熟度，但要將氣勢轉化為勝場，仍須仰賴投手群穩定度與打線串聯效率，若能在關鍵場次守住失分、把握攻勢，中華隊具備衝擊分組第二、挺進八強的條件。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊張育成徐若熙林維恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

龍仔大聯盟機會浮現？小熊一壘手動刀、主帥點龍恩是替補人選之一

龍仔大聯盟機會浮現？小熊一壘手動刀、主帥點龍恩是替補人選之一

【控制3天又復燃】埔里森林火災復燃　燒近40公頃...高空灑水急灌救

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

5龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

最新新聞

1WBC未開打先起風波　古巴抗議美國

2田曉雯直落三勝　新加坡帕拉女單封后

3斑馬失靈不怕　馬刺10年首見10連勝

4東西王者對決　康寧漢轟29分撂倒雷霆

5402轉魔球震撼全場　朗希春訓吸睛

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366