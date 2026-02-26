前台鋼洋投哈瑪星春訓砸鍋！遭釀酒人擊再見犧牲打、巨人遭逆轉

▲效力於舊金山巨人隊、曾於中職台鋼雄鷹效力的左投哈瑪星（Nick Margevicius）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於舊金山巨人隊、曾於中職台鋼雄鷹效力的左投哈瑪星（Nick Margevicius），26日在春訓熱身賽獲得上場機會，然而面對密爾瓦基釀酒人哈瑪星不僅在9局下半敗光球隊的領先優勢，最終更在面對瓊斯（Greg Jones）時被擊出再見高飛犧牲打，後援1.2局失掉4分，防禦率暴漲至13.50，吞下春訓首敗。

哈瑪星2019到2021年曾在大聯盟出賽，效力過教士與水手，3年32場出賽其中22場先發，總計110.1局送出90次奪三振，防禦率6.12，2024年哈瑪星來台加盟台鋼雄鷹，單季18場先發拿下7勝6敗，防禦率2.82，表現不俗但季後未獲續約。

2025年5月哈瑪星與老虎簽下小聯盟約重返美國職棒體系，還和A的台灣怪力男李灝宇變成隊友兼室友，季後成為自由球員再被巨人隊網羅，以小聯盟合約加盟。

而今他在球隊交手釀酒人的熱身賽中迎來上場機會，8局下哈瑪星登板先用滾地球抓到出局數，但接下來四壞球保送下一棒打者，還被對方盜壘成功，之後被梅德（Jesus Made）敲安先失掉1分，不過打線下個半局一口氣為他打進了4分，也讓他成為勝投候選。

只是沒想到9局下他續投關門，卻遭對手狂敲4安追平，接著在二三壘有人危機下，被瓊斯敲再見高飛犧牲打，終場巨人12比13輸球，哈瑪星也吞敗投。此役他後援1.2局，慘挨5支安打，失掉4分責失，有1次保送，防禦率高達13.50。