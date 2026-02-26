前NBA冠軍後衛直言「不給就是搶劫」　新人王庫尼普爾壓過弗拉格

▲庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

2025-26賽季NBA年度最佳新秀之爭逐漸白熱化，戰局幾乎縮小為達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與夏洛特黃蜂第4順位新星庫尼普爾（Kon Knueppel）兩名前杜克隊友之間的正面對決，而前NBA冠軍後衛提格（Jeff Teague）近日公開表態，讓這場競逐再添火藥味。

提格近日觀看庫尼普爾近期比賽精華時直言，「如果他不是年度最佳新秀，那就是被搶劫了，他們真的在贏球，而他場均20分。」語氣斬釘截鐵，顯見立場明確。

庫尼普爾日前在客場對芝加哥公牛一役，23分鐘內12投7中攻下21分，外線命中3記三分球，罰球4投全中，助黃蜂以131比99大勝。

更具指標性的是，他目前以2.4的VORP（Value Over Replacement Player）高居所有新秀之首，得分與Win Shares同樣領先群雄，效率與實質貢獻並行。

而弗拉格本季同樣繳出亮眼表現，作為2025年選秀狀元，他健康出賽時火力全開，曾在1月對黃蜂單場轟下49分，與庫尼普爾展開對飆對決，成為本季新秀代表作之一，不過，全明星賽後因腳傷缺陣，使他的聲勢暫時降溫，目前VORP為1.4，位居新秀第2。

值得一提的是，兩人本季首次交鋒，黃蜂擊敗獨行俠，庫尼普爾攻下34分，弗拉格則爆發49分，場面火花四射，也讓「杜克內戰」成為本季焦點戲碼之一。

整體而言，若以「即戰力」與「帶隊實績」評估，庫尼普爾目前略占上風；但弗拉格的天賦上限與爆發力仍具高度說服力，隨著賽季尚未過半，這場年度最佳新秀之爭，恐怕要到最後一刻才能見真章。