必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華男籃今晚主場迎戰南韓，力拚世界盃亞洲區資格賽首勝。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃今（26日）將迎接2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事，晚間19時在主場新莊體育館迎戰「2連勝」勁敵南韓。此次中華隊再度精銳盡出，包括劉錚回歸，陳盈駿、林庭謙以及盧峻翔都銜命出擊，希望在此階段全力搶勝。而中華隊今日抗韓，首要防堵對象，正是南韓現年25歲，身高200公分的王牌前鋒李賢重。

中華隊在本次世界盃亞洲區資格賽，與日本、南韓以及中國同為B組，第1階段中華隊雖然連續兩場比賽不敵日本，不過主場之役整體狀況已經明顯升溫，本階段面對南韓及中國，必須全力搶勝，才能保有晉級一線生機。

南韓陣前換帥、禁區戰力流失　中華隊高柏鎧成重要「突破口」

今日面對南韓，雖然首階段南韓連兩戰擊敗中國，但南韓面臨「陣前換帥」啟用隊史首位國家隊外籍總教練馬祖爾茲（Nikolajs Mazurs），團隊20日才正式展開集訓，今日就要面臨客場對上中華隊考驗，團隊整合與默契可能不足，對中華隊搶勝將是首要利多。

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲南韓本階段禁區戰力不足，高柏鎧必須有更強勢進攻表現。（圖／記者湯興漢攝）

另外，南韓此次陣容出現不小傷兵問題，特別是禁區戰力方面，主戰長人河潤基因為腳部手術，此次賽事無法為國效力，讓南韓內線出現不小隱憂，在禁區戰力上，中華隊歸化長人高柏鎧佔有極大優勢，可能成為今晚中華隊重要「突破口」。

全力防堵李賢重！　馬建豪、雷蒙恩、劉錚需「車輪戰」嚴防伺候

雖然此次禁區戰力不足，但南韓挾帶2連勝優勢出擊，在鋒線、後衛戰力上仍有一定優勢，掛頭牌的正是200公分前鋒，先前對上中國曾單場轟下33分，本季也在日本職籃B.League長崎維爾卡表現大放異彩，三分球命中率逼近5成的李賢重。

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬建豪將成為此戰中華隊防堵南韓李賢重的重要人選。（圖／記者湯興漢攝）

面對這樣的亞洲頂尖好手，中華隊在防守策略上必須主動出擊，干擾、減少李賢重持球比重，甚至給予更多的身體碰撞威脅，畢竟在南韓禁區威力不足下，若能將外線得分點逐一破壞，對中華隊想贏得勝利一定有更多幫助。

因此，包括身高200公分的馬建豪、197公分的雷蒙恩，乃至於此次回歸效力的「台灣飛人」劉錚，都必須扮演大鎖角色，以車輪戰形式來嚴防李賢重，消耗其體能及破壞力，中華隊才有更多勝算。

另外，南韓185公分主力控衛李政炫，則是另一位中華隊必須注意對象，身為南韓後場「指揮塔」，李政炫首階段兩戰場均18.5分、2籃板、5.5助攻，整體火力與供輸能力都相當驚人，會是除了李賢重之外，南韓最需要提防的另一要角。

中華隊預測先發5虎　陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞、高柏鎧　馬建豪成X因子

回到中華隊本身，雖然此次主力大前鋒胡瓏貿、CBA防守大鎖林秉聖都未能入列，另外包括主力搖擺人阿巴西也因傷退出，不過此次包括劉錚、馬建豪等主要戰力回歸，在戰力的整齊度上確實優於南韓。

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲「夜王」盧峻翔是中華隊重要進攻火力來源。（圖／記者湯興漢攝）

目前中華隊預測先發5人名單，後場陳盈駿、林庭謙的CBA旅外雙星，可說是最穩定組合，加上邁入巔峰期的「夜王」盧峻翔，攻防兩端的穩定度不是問題，加上歸化球員高柏鎧禁區坐鎮，正常發揮情況下應能取得優勢。

不過在先發4號位置上，由於南韓此次仍有主力大前鋒李承炫在陣，若考量對位狀況，曾祥鈞可能出任先發。倘若考慮移動性，或是南韓策略性採取「1大4小」打法，馬建豪就可能成為重要活棋，甚至是看守李賢重的頭號人選。

整體來看，若中華隊此戰能有效掌握禁區優勢，並且將李賢重、李政炫其一的破壞力進行有效壓制，特別是身高、年齡都相仿的馬建豪若能削弱李賢重進攻火力，那麼中華隊距離勝利希望，肯定將越來越近。

▲▼中華男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣飛人」劉錚此次回歸中華男籃效力。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊南韓世界盃男籃資格賽李賢重劉錚陳盈駿盧峻翔林庭謙馬建豪台籃

