必勝！中華男籃陳盈駿、劉錚領銜抗韓　頭號防堵超級射手李賢重

▲中華男籃今晚主場迎戰南韓，力拚世界盃亞洲區資格賽首勝。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃今（26日）將迎接2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事，晚間19時在主場新莊體育館迎戰「2連勝」勁敵南韓。此次中華隊再度精銳盡出，包括劉錚回歸，陳盈駿、林庭謙以及盧峻翔都銜命出擊，希望在此階段全力搶勝。而中華隊今日抗韓，首要防堵對象，正是南韓現年25歲，身高200公分的王牌前鋒李賢重。

中華隊在本次世界盃亞洲區資格賽，與日本、南韓以及中國同為B組，第1階段中華隊雖然連續兩場比賽不敵日本，不過主場之役整體狀況已經明顯升溫，本階段面對南韓及中國，必須全力搶勝，才能保有晉級一線生機。

南韓陣前換帥、禁區戰力流失 中華隊高柏鎧成重要「突破口」

今日面對南韓，雖然首階段南韓連兩戰擊敗中國，但南韓面臨「陣前換帥」啟用隊史首位國家隊外籍總教練馬祖爾茲（Nikolajs Mazurs），團隊20日才正式展開集訓，今日就要面臨客場對上中華隊考驗，團隊整合與默契可能不足，對中華隊搶勝將是首要利多。

▲南韓本階段禁區戰力不足，高柏鎧必須有更強勢進攻表現。（圖／記者湯興漢攝）

另外，南韓此次陣容出現不小傷兵問題，特別是禁區戰力方面，主戰長人河潤基因為腳部手術，此次賽事無法為國效力，讓南韓內線出現不小隱憂，在禁區戰力上，中華隊歸化長人高柏鎧佔有極大優勢，可能成為今晚中華隊重要「突破口」。

全力防堵李賢重！ 馬建豪、雷蒙恩、劉錚需「車輪戰」嚴防伺候

雖然此次禁區戰力不足，但南韓挾帶2連勝優勢出擊，在鋒線、後衛戰力上仍有一定優勢，掛頭牌的正是200公分前鋒，先前對上中國曾單場轟下33分，本季也在日本職籃B.League長崎維爾卡表現大放異彩，三分球命中率逼近5成的李賢重。

▲馬建豪將成為此戰中華隊防堵南韓李賢重的重要人選。（圖／記者湯興漢攝）

面對這樣的亞洲頂尖好手，中華隊在防守策略上必須主動出擊，干擾、減少李賢重持球比重，甚至給予更多的身體碰撞威脅，畢竟在南韓禁區威力不足下，若能將外線得分點逐一破壞，對中華隊想贏得勝利一定有更多幫助。

因此，包括身高200公分的馬建豪、197公分的雷蒙恩，乃至於此次回歸效力的「台灣飛人」劉錚，都必須扮演大鎖角色，以車輪戰形式來嚴防李賢重，消耗其體能及破壞力，中華隊才有更多勝算。

另外，南韓185公分主力控衛李政炫，則是另一位中華隊必須注意對象，身為南韓後場「指揮塔」，李政炫首階段兩戰場均18.5分、2籃板、5.5助攻，整體火力與供輸能力都相當驚人，會是除了李賢重之外，南韓最需要提防的另一要角。

中華隊預測先發5虎 陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞、高柏鎧 馬建豪成X因子

回到中華隊本身，雖然此次主力大前鋒胡瓏貿、CBA防守大鎖林秉聖都未能入列，另外包括主力搖擺人阿巴西也因傷退出，不過此次包括劉錚、馬建豪等主要戰力回歸，在戰力的整齊度上確實優於南韓。

▲「夜王」盧峻翔是中華隊重要進攻火力來源。（圖／記者湯興漢攝）

目前中華隊預測先發5人名單，後場陳盈駿、林庭謙的CBA旅外雙星，可說是最穩定組合，加上邁入巔峰期的「夜王」盧峻翔，攻防兩端的穩定度不是問題，加上歸化球員高柏鎧禁區坐鎮，正常發揮情況下應能取得優勢。

不過在先發4號位置上，由於南韓此次仍有主力大前鋒李承炫在陣，若考量對位狀況，曾祥鈞可能出任先發。倘若考慮移動性，或是南韓策略性採取「1大4小」打法，馬建豪就可能成為重要活棋，甚至是看守李賢重的頭號人選。

整體來看，若中華隊此戰能有效掌握禁區優勢，並且將李賢重、李政炫其一的破壞力進行有效壓制，特別是身高、年齡都相仿的馬建豪若能削弱李賢重進攻火力，那麼中華隊距離勝利希望，肯定將越來越近。

▲「台灣飛人」劉錚此次回歸中華男籃效力。（圖／記者湯興漢攝）