籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

▲籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲。（圖／取自籃籃IG、籃籃提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿「推進隊長」籃籃再度把應援活力帶上國際舞台，近日她飛美國佛羅里達州，歷經長達20小時飛行，一落地便直奔MLB春訓現場。

在前一晚轉機時，她發現台灣旅美好手鄭宗哲正在光芒隊主場Charlotte Sports Park出賽，當機立斷買票進場，只為替同樣來自台灣的球員送上最即時的加油聲；賽後兩人順利合照，畫面曝光後，網友直呼：「樂天最強海外顧問！」

談起與鄭宗哲的緣分，籃籃笑說兩人其實是「網友」。她透露，之前在經典賽就曾透過社群替他加油，「從文字感覺，他是一個很nice的人。」

轉機當晚查到賽程後，她立刻私訊表達想進場支持的心意；為了更貼近比賽氛圍，她特地選擇本壘後方座位，只為近距離捕捉他上場前練揮擊的每一刻。

美國時間23日下午的春訓比賽中，每當鄭宗哲踏上場，籃籃都興奮大喊：「鄭宗哲加油！」即使周圍球迷投來好奇目光，她也大方介紹：「That’s my friend！」還補上一句：「He’s from Taiwan.」希望讓更多人知道這位來自台灣的棒球好手。

場邊趣事不斷，當她與「打擊順序」看板合影時，替她拍照的工作人員甚至追問「鄭宗哲是誰？」對這位台灣球員產生濃厚興趣，無形中也替台灣棒球做了一次最佳宣傳。

合照曝光後，社群瞬間沸騰。隔日鄭宗哲再度出賽，不少粉絲主動私訊籃籃更新戰況，「籃籃，宗哲開張了！」讓她直呼欣慰；她笑說原本想準備專屬應援板，「但畢竟只是網友，不知道他承不承受得住這種排場。如果是樂天的球員，我一定把臉印到最大！」

賽後兩人短暫寒暄，從美國行程聊到場上表現。身為大E人的籃籃忍不住問：「你有聽到加油聲嗎？」鄭宗哲靦腆笑答「有」，當她追問「怎麼沒有反應」，他害羞回說：「我在上班。」儘管如此，離場前鄭宗哲仍有朝本壘後方的籃籃揮手示意，也算是給到最溫柔的回應。

從長途奔波到現場吶喊，籃籃用行動詮釋何謂「推進隊長」。無論在台灣球場或美國春訓，她始終站在支持者的位置，替台灣選手發聲。網友看了紛紛留言：「真正的台灣推進隊長！」也有粉絲笑說：「籃籃看到宗哲，比宗哲看到籃籃還開心。」