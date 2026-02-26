龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

▲龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自Jonathon Long IG）。



記者胡冠辰／綜合報導

效力MLB芝加哥小熊的台裔潛力一壘手龍恩（Jonathon Long）稍早確定無緣本屆世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌今（26日）受訪證實，小熊球團今早已正式來電，基於健康考量婉拒龍恩代表台灣參賽，主因是手肘痠痛仍持續影響揮棒，無法在賽事中達到百分之百健康狀態。

龍恩日前已開始進行揮棒訓練，原先朝正面方向發展，不過蔡其昌透露，昨日接獲小熊方面最新報告，指出龍恩雖持續進行揮擊動作，但手肘痠痛感依舊存在，恐影響比賽強度發揮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這樣的狀況會導致Long無法100%的健康出賽，所以基於健康考量，小熊隊早上已經打電話告知，等於婉拒Long參加這次WBC中華隊。」

蔡其昌表示。 對於龍恩無法披上國家隊戰袍，各界都感到惋惜，蔡其昌指出，龍恩本人其實已做好準備，對退賽同樣相當不捨，「他都已經準備好了，但職業選手的職業生命還很長，特別是Long這麼年輕。」

蔡其昌最後也強調，中華隊將帶著龍恩對台灣的熱愛與支持繼續前進，「我們祝福他在小熊隊有好發展，希望今年有機會上大聯盟，繳出好成績。」