佐佐木朗希春訓實戰丟3分　速球破158公里、新武器「卡特球」奪K

▲洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於洛杉磯道奇隊的24歲日籍強投佐佐木朗希，於台灣時間26日在客場對陣亞利桑那響尾蛇的熱身賽中，迎來春訓實戰首秀，不過佐佐木朗希最終用1.1局被敲3支安打、送出2次保送與3次三振，失掉3分，雖然帳面數據防禦率高達 20.25，但其最快球速仍來到98.6英里（約158.7公里），實戰中也首度測試新研發的「卡特球」奪下三振，最終道奇以10比7擊敗響尾蛇。

首局佐佐木朗希面對首名打者、代表多明尼加參加WBC的佩多莫（Geraldo Perdomo），就被敲出右外野安打，隨後又投出四壞球保送，儘管他隨後解決史密斯（Pavin Smith）抓下第1個出局數，但在1出局一、二壘有人的危機下，被波多黎各隊強打阿雷納多（Nolan Arenado）掃出左外野二壘安打失1分，之後又被巴爾加斯（Ildemaro Vargas）再補上一記右外野二壘安又掉2分，此時佐佐木朗希回穩，連飆2K替自己止血，但單局就用了27球。

第2局他登板續投，面對這一局首名打者瓊斯（Spencer Jones），拿出休季期間新練的卡特球讓對方直接揮棒落空吞K，而接下來在對賈西亞（Aramis Garcia）投出四壞保送後，佐佐木的總球數達到球團預設的36球上限，教練團隨即宣告換投。

▲佐佐木朗希總球數達到球團預設的36球上限，教練團隨即宣告換投。（圖／路透）

總計佐佐木朗希春訓實戰首秀1.1局被敲3支安打、送出2次保送與3次三振，失3分。但36球中17顆好球，控球能力顯得不夠穩定。

去年多擔任後援角色的佐佐木朗希，今年為了回歸先發輪值，這次婉拒日本隊經典賽徵召，留在道奇精進第三球種─卡特球，此役賽後他也說因為是熱身賽，所以想優先投一些自己想測試的球路。

對於實戰首秀的表現，他表示：「優點與缺點分得很清楚，雖然好的地方不多，但能達到一定的投球數且健康結束比賽是好事。」他也分析了球路狀況，「在牛棚時指叉球（叉指快速球）狀況最差，但比賽時反而感覺最好；相反地，直球在牛棚感覺比較好，沒能發揮在比賽中覺得有點可惜。」

而道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則說，「第一局他（佐佐木）太過用力了，控球不穩導致球數陷入落後。」儘管如此，羅伯斯對於他的修正能力相當放心，「第二局能穩定下來是好事，投球內容也有所改善。畢竟是初登板，多少會有腎上腺素飆升和情緒高漲的情況，這在預期範圍內。」