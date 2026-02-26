運動雲

洋基宣布退休沙巴西亞52號球衣　2009奪冠王牌入主紀念公園

▲CC Sabathia。（圖／達志影像／美聯社）

▲CC Sabathia。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基宣布，將於美國時間9月26日主場迎戰巴爾的摩金鶯賽前，為傳奇左投沙巴西亞（CC Sabathia）舉行52號球衣退休儀式，並在洋基球場紀念公園揭幕專屬紀念牌匾；這位2009年帶領球隊奪下隊史第27座世界大賽冠軍的王牌投手，正式成為洋基歷史的一部分。

沙巴西亞2009年首次踏入洋基休息室時，就為球隊帶來顯著改變，他不僅展現王牌身手，更以領袖氣質與團隊精神凝聚全隊，成為當年奪冠的重要關鍵人物。

洋基表示，沙巴西亞是2025年入選美國國家棒球名人堂成員，也將成為隊史第24位享有球衣退休榮耀的球員或總教練；他是繼2022年8月21日歐尼爾（Paul O’Neill）21號球衣退休後，首位獲此殊榮的洋基人。

他也加入多位同屬2009年冠軍班底的傳奇行列，包括基特（Derek Jeter，2號）、派提特（Andy Pettitte，46號）、波沙達（Jorge Posada，20號）與李維拉（Mariano Rivera，42號），這些人球衣皆已高掛球場上空。

回憶2009年那支冠軍隊伍，沙巴西亞表示：「我想我們都感受到新球場啟用，以及這些不同簽約帶來的壓力；還有休息室化學效應等各種因素，我們確實感受到了，但那支球隊真的非常出色，而且我們彼此緊密相連，說實話，那是我們前進的重要動力之一。」

沙巴西亞在2009年球季前與洋基簽下7年1.61億美元合約，當時創下自由球員投手史上最大合約紀錄；該年他34場先發拿下19勝8敗、防禦率3.37，季後賽5場先發幫助球隊取得4勝1敗，在美聯冠軍系列賽對戰天使時繳出2勝0敗、防禦率1.13的成績，榮膺系列賽MVP。

除了場上貢獻，他在休息室內的影響力同樣深遠；當時球隊雖有多名資深球員，但仍需要一名能串聯彼此的核心人物，沙巴西亞主動扛起責任，舉辦隊內烤肉、安排一起觀賞NBA比賽，強化團隊向心力。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）盛讚：「當一位像他這種地位的球員展現出這樣的無私精神時，這種影響會滲透到休息室的每個角落；CC在許多方面都是這支球隊的關鍵人物。」

2010至2012年間，沙巴西亞連續3年入選明星賽，不過隨後也面臨傷勢與狀態起伏，包括2014年7月接受右膝手術、整季報銷。隨著年紀增長、球速下滑，他向派提特請益，學習更多運用卡特球並強化控球，成功延續生涯。

2017年他以14勝5敗、防禦率3.69的成績帶領洋基闖進季後賽，距離世界大賽僅差1勝；派提特談到這位昔日戰友時表示：「CC最大的與眾不同在於他的心態，他非常頑強，他有那種鬥牛犬般的精神，有時甚至對自己的身體狀況不太在意，只想盡可能每次都站上投手丘，他在投手丘上是真正的戰士，而這樣的特質非常罕見。」

2018年球季最後一場先發，更成為他競爭心與隊友情誼的經典例證；當時因對光芒捕手蘇克雷（Jesús Sucre）投出觸身球，回應稍早隊友羅邁恩（Austin Romine）遭到對方投手「投在身後」的挑釁舉動，他遭到驅逐出場。

當時距離達成50萬美元激勵獎金條件僅差2個出局數，但沙巴西亞毫不後悔說：「對我來說，更重要的是照顧我的隊友。」最終洋基仍低調支付該筆獎金。

沙巴西亞11年洋基生涯累計134勝88敗、防禦率3.81、1700次三振，出賽307場（306場先發）；隊史排名方面，他的三振數列第4、先發場次第7、勝投數第10、投球局數第11。

談到即將迎來球衣退休榮耀，沙巴西亞動情表示：「對我來說最有意義的，是聽到隊友談起他們多麼喜歡在我身後守備，多麼欣賞我競爭的態度，以及他們多麼喜歡成為我的隊友。」

他也總結自己的職業生涯：「數據就是數據。你上場盡力而為，結果就是結果，但更重要的是你如何對待他人、如何處理自己的事務。希望我一直都是以正確的方式去做。」

