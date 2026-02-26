洋基宣布退休沙巴西亞52號球衣　2009奪冠王牌入主紀念公園

▲CC Sabathia。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基宣布，將於美國時間9月26日主場迎戰巴爾的摩金鶯賽前，為傳奇左投沙巴西亞（CC Sabathia）舉行52號球衣退休儀式，並在洋基球場紀念公園揭幕專屬紀念牌匾；這位2009年帶領球隊奪下隊史第27座世界大賽冠軍的王牌投手，正式成為洋基歷史的一部分。

From the first number that hung in my locker to 52 forever hanging in Monument Park - this HOF journey has come full circle. To have my number retired by the New York Yankees this year is one of the greatest honors of my life. The LegaCCy continues. pic.twitter.com/EwmLFEMhW4 [廣告]請繼續往下閱讀... February 25, 2026

沙巴西亞2009年首次踏入洋基休息室時，就為球隊帶來顯著改變，他不僅展現王牌身手，更以領袖氣質與團隊精神凝聚全隊，成為當年奪冠的重要關鍵人物。

洋基表示，沙巴西亞是2025年入選美國國家棒球名人堂成員，也將成為隊史第24位享有球衣退休榮耀的球員或總教練；他是繼2022年8月21日歐尼爾（Paul O’Neill）21號球衣退休後，首位獲此殊榮的洋基人。

他也加入多位同屬2009年冠軍班底的傳奇行列，包括基特（Derek Jeter，2號）、派提特（Andy Pettitte，46號）、波沙達（Jorge Posada，20號）與李維拉（Mariano Rivera，42號），這些人球衣皆已高掛球場上空。

JUST IN: The @Yankees will retire Hall of Famer CC Sabathia's No. 52 and honor him with a plaque in Monument Park on Sept. 26. pic.twitter.com/shjApwIO5Y — MLB (@MLB) February 26, 2026

回憶2009年那支冠軍隊伍，沙巴西亞表示：「我想我們都感受到新球場啟用，以及這些不同簽約帶來的壓力；還有休息室化學效應等各種因素，我們確實感受到了，但那支球隊真的非常出色，而且我們彼此緊密相連，說實話，那是我們前進的重要動力之一。」

沙巴西亞在2009年球季前與洋基簽下7年1.61億美元合約，當時創下自由球員投手史上最大合約紀錄；該年他34場先發拿下19勝8敗、防禦率3.37，季後賽5場先發幫助球隊取得4勝1敗，在美聯冠軍系列賽對戰天使時繳出2勝0敗、防禦率1.13的成績，榮膺系列賽MVP。

除了場上貢獻，他在休息室內的影響力同樣深遠；當時球隊雖有多名資深球員，但仍需要一名能串聯彼此的核心人物，沙巴西亞主動扛起責任，舉辦隊內烤肉、安排一起觀賞NBA比賽，強化團隊向心力。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）盛讚：「當一位像他這種地位的球員展現出這樣的無私精神時，這種影響會滲透到休息室的每個角落；CC在許多方面都是這支球隊的關鍵人物。」

CC Sabathia's No. 52 will be retired on Sept. 26 by the New York Yankees, who will dedicate a plaque in honor of the Hall of Famer at Monument Park before that day's game against the Baltimore Orioles. https://t.co/WMkLBHYtYz — ESPN (@espn) February 26, 2026

2010至2012年間，沙巴西亞連續3年入選明星賽，不過隨後也面臨傷勢與狀態起伏，包括2014年7月接受右膝手術、整季報銷。隨著年紀增長、球速下滑，他向派提特請益，學習更多運用卡特球並強化控球，成功延續生涯。

2017年他以14勝5敗、防禦率3.69的成績帶領洋基闖進季後賽，距離世界大賽僅差1勝；派提特談到這位昔日戰友時表示：「CC最大的與眾不同在於他的心態，他非常頑強，他有那種鬥牛犬般的精神，有時甚至對自己的身體狀況不太在意，只想盡可能每次都站上投手丘，他在投手丘上是真正的戰士，而這樣的特質非常罕見。」

2018年球季最後一場先發，更成為他競爭心與隊友情誼的經典例證；當時因對光芒捕手蘇克雷（Jesús Sucre）投出觸身球，回應稍早隊友羅邁恩（Austin Romine）遭到對方投手「投在身後」的挑釁舉動，他遭到驅逐出場。

當時距離達成50萬美元激勵獎金條件僅差2個出局數，但沙巴西亞毫不後悔說：「對我來說，更重要的是照顧我的隊友。」最終洋基仍低調支付該筆獎金。

沙巴西亞11年洋基生涯累計134勝88敗、防禦率3.81、1700次三振，出賽307場（306場先發）；隊史排名方面，他的三振數列第4、先發場次第7、勝投數第10、投球局數第11。

談到即將迎來球衣退休榮耀，沙巴西亞動情表示：「對我來說最有意義的，是聽到隊友談起他們多麼喜歡在我身後守備，多麼欣賞我競爭的態度，以及他們多麼喜歡成為我的隊友。」

他也總結自己的職業生涯：「數據就是數據。你上場盡力而為，結果就是結果，但更重要的是你如何對待他人、如何處理自己的事務。希望我一直都是以正確的方式去做。」