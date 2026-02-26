運動雲

>

周天成意外爆冷止步首輪　德國公開賽林俊易、戚又仁、王子維晉16強

▲▼周天成。（圖／羽球協會提供）

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年BWF世界羽聯巡迴賽超級300系列德國公開賽26日凌晨結束男單首輪角逐，台灣「一憂三喜」，榮膺賽會第3種子的台灣一哥周天成首輪意外陷入苦戰，最終爆冷不敵愛爾蘭選手阮日，無緣德國賽生涯第3冠，所幸「左手重砲」林俊易、中租好手戚又仁以及「羽球王子」王子維首輪都成功擊敗對手，3人攜手挺進男單16強。

世界排名第7的周天成，過去在德國公開賽擁有極其輝煌的紀錄，曾於2017、2018年達成兩連霸，並在2019年闖入4強，今年重返福地，要來挑戰成為自2007年中國名將林丹以來，首位在德國賽完成「男單三冠」壯舉的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而首輪面對世界排名29的愛爾蘭好手阮日，周天成首局就陷入苦戰，很快以11比21丟掉，第2局周天成就即時回穩，一口氣連得5分後，以21比11扳回一城。決勝局雙方從開賽就展開激戰，但中段過後小天體力大幅下滑，也讓阮日以20比11率先搶下賽末點，小天雖然還是展現韌性連追5分，但最終仍是以16比21敗下陣來，中斷對戰阮日4連勝，抱憾一輪遊。

而世界排名11的「左手重砲」林俊易，首輪則是碰上世界排名61的英格蘭選手黃涵瑞，首局他以17比21丟掉，次局成功以21比11扳回一城，決勝局雙方一路纏鬥到19比18，林俊易關鍵時刻連拿2分也以21比18逆轉收下勝利，16強將碰上前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）。

中租好手戚又仁同樣上演驚心動魄的逆轉秀，在交手馬來西亞選手梁峻豪，在首局以18比21讓出後，次局火力全開以21比5的懸殊比分將戰局扳平，然而進入決勝局，戚又仁又面臨18比20、對手聽牌的極大壓力，關鍵時刻他展現「大心臟」，連續兩記邊線球追平，隨後迫使對手回球掛網反超，最後更靠著梁峻豪殺球出界，以22：20逆轉收下勝利。而他16強的對手將是丹麥霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）。

而「羽球王子」王子維首輪則是碰上世界第42的印度選手曼尼帕利（Tharun Mannepalli），首局兩人打得難分難解，王子維中段還一度陷入落後，但打到11比14時，他連拿5分逆轉超前，以21比18先馳得局，次局王子維開賽還以4比1領先，但曼尼帕利很快從後方迎頭趕上，不過王子維打到9比10落後時，拉出一波7比1攻勢，重新要回領先，之後雖然一度被追到僅剩1分差，但後續穩紮穩打，拉出3比1攻勢，以21比18搶下勝利，而他16強的對手將是法國波波夫（Toma Junior Popov）。

關鍵字： 周天成林俊易戚又仁王子維德國公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

龍仔大聯盟機會浮現？小熊一壘手動刀、主帥點龍恩是替補人選之一

龍仔大聯盟機會浮現？小熊一壘手動刀、主帥點龍恩是替補人選之一

伊能靜瘦到43公斤卻臉垮！　轉念：需要保持一點肉感

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

3小久保感受大巨蛋台灣應援：被嚇到了

4平野惠一笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

5龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

最新新聞

1WBC未開打先起風波　古巴抗議美國

2田曉雯直落三勝　新加坡帕拉女單封后

3斑馬失靈不怕　馬刺10年首見10連勝

4東西王者對決　康寧漢轟29分撂倒雷霆

5402轉魔球震撼全場　朗希春訓吸睛

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366