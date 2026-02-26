周天成意外爆冷止步首輪　德國公開賽林俊易、戚又仁、王子維晉16強

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年BWF世界羽聯巡迴賽超級300系列德國公開賽26日凌晨結束男單首輪角逐，台灣「一憂三喜」，榮膺賽會第3種子的台灣一哥周天成首輪意外陷入苦戰，最終爆冷不敵愛爾蘭選手阮日，無緣德國賽生涯第3冠，所幸「左手重砲」林俊易、中租好手戚又仁以及「羽球王子」王子維首輪都成功擊敗對手，3人攜手挺進男單16強。

世界排名第7的周天成，過去在德國公開賽擁有極其輝煌的紀錄，曾於2017、2018年達成兩連霸，並在2019年闖入4強，今年重返福地，要來挑戰成為自2007年中國名將林丹以來，首位在德國賽完成「男單三冠」壯舉的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而首輪面對世界排名29的愛爾蘭好手阮日，周天成首局就陷入苦戰，很快以11比21丟掉，第2局周天成就即時回穩，一口氣連得5分後，以21比11扳回一城。決勝局雙方從開賽就展開激戰，但中段過後小天體力大幅下滑，也讓阮日以20比11率先搶下賽末點，小天雖然還是展現韌性連追5分，但最終仍是以16比21敗下陣來，中斷對戰阮日4連勝，抱憾一輪遊。

而世界排名11的「左手重砲」林俊易，首輪則是碰上世界排名61的英格蘭選手黃涵瑞，首局他以17比21丟掉，次局成功以21比11扳回一城，決勝局雙方一路纏鬥到19比18，林俊易關鍵時刻連拿2分也以21比18逆轉收下勝利，16強將碰上前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）。

中租好手戚又仁同樣上演驚心動魄的逆轉秀，在交手馬來西亞選手梁峻豪，在首局以18比21讓出後，次局火力全開以21比5的懸殊比分將戰局扳平，然而進入決勝局，戚又仁又面臨18比20、對手聽牌的極大壓力，關鍵時刻他展現「大心臟」，連續兩記邊線球追平，隨後迫使對手回球掛網反超，最後更靠著梁峻豪殺球出界，以22：20逆轉收下勝利。而他16強的對手將是丹麥霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）。

而「羽球王子」王子維首輪則是碰上世界第42的印度選手曼尼帕利（Tharun Mannepalli），首局兩人打得難分難解，王子維中段還一度陷入落後，但打到11比14時，他連拿5分逆轉超前，以21比18先馳得局，次局王子維開賽還以4比1領先，但曼尼帕利很快從後方迎頭趕上，不過王子維打到9比10落後時，拉出一波7比1攻勢，重新要回領先，之後雖然一度被追到僅剩1分差，但後續穩紮穩打，拉出3比1攻勢，以21比18搶下勝利，而他16強的對手將是法國波波夫（Toma Junior Popov）。