春訓敲168公里強勁安、攻守狀態佳　李灝宇坦言曾掙扎是否打WBC

▲旅美底特律老虎隊台灣內野手李灝宇。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於底特律老虎的台灣好手、同時也是2026年WBC中華隊核心內野手的李灝宇，26日對戰世界大賽亞軍多倫多藍鳥的春訓熱身賽中，3打數繳出1安還策動兩次雙殺，攻守表現良好，賽後他在接受日媒採訪時，吐露入選國家隊心聲，坦言在追求大聯盟夢想與為國出征之間，內心曾有過一段掙扎。

李灝宇今日在面對藍鳥的比賽中獲得先發第7棒的機會，首打席他敲出滾地球出局，不過第二次上來打擊，就把握住機會，敲出一記擊球初速高達104.6英哩（約168.4公里）的強勁安打。隨後在第三打席，他靠著野手選擇上壘，之後也靠著隊友的全壘打跑回本壘得分。

除了打擊端的穩定輸出，李灝宇在二壘的守備同樣精采，全場與隊友配合，策動了2次漂亮的雙殺守備，化解對方攻勢，直到第8局才被換下場休息，總計今日繳出3打數1安打、1得分。

身為老虎隊重點培育的潛力新秀，李灝宇去年11月進入大聯盟40人名單，今年春訓是他爭取升上大聯盟的關鍵期，此役賽後他在接受日媒《日刊體育》採訪時，坦言當時收到WBC國家隊邀請時，自己內心其實百感交集。

「當中華隊透過台灣經紀人與我聯絡時，我其實很猶豫，因為對我來說，在春訓打出成績以爭取開季名額是最重要的事情，所以對離開球隊感到猶豫。但經過思考後，我決定參加WBC，因為我認為這會是非常寶貴的經驗，而且不是人人都有機會能參與，能被國家隊選中是一種榮譽。」

李灝宇去年在3A，繳出2成43打擊率、14支全壘打、61分打點與22次盜壘成功的數據，展現其力量與速度兼具的特色，他在熱身賽的穩定發揮，也證實了目前調整狀態良好。

這次代表中華隊參賽，也是他自2019年U18時期前往日本愛媛縣松山市參加強化合宿以來，再次踏上日本。他也期待地說，「(日本隊)陣中有一些從那時就認識的選手，也有在美國一起打過球的隊友，非常期待。等抵達日本與球隊會合後，實感應該會更強烈。」目前在春訓出賽4場的李灝宇，預計將於3月1日暫別老虎，啟程前往日本向中華隊報到。

