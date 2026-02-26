運動雲

龍仔大聯盟機會浮現？小熊一壘手動刀、主帥點龍恩是替補人選之一

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

芝加哥小熊一壘位置在春訓初期便遭遇重大變數，總教練康索（Craig Counsell） 今證實，原先在一壘競爭中佔據優勢的右打悍將奧斯汀（Tyler Austin），昨天動刀完成右膝髕腱清創手術，這次手術預計將讓這位前洋基頂級新秀缺陣數月之久，小熊一壘深度吃緊，台裔強打龍恩（Jonathon Long）則被視為具備隨時遞補人選。

奧斯汀當初在春訓40人名單內，目標是要與主力左打一壘手布許（Michael Busch）組成恐怖的左右開弓的戰力，但隨奧斯汀動刀養傷，小熊一壘備援戰力瞬間吃緊，尋找穩定的右打備案已成當務之急，而外媒也指出，去年在3A繳出3成05打擊率的龍恩，就被視為球隊一壘備用戰力的重要選項之一。

小熊總教練康索直言，春訓期間球隊會不斷進行「備案再備案」的評估，但實務上不可能在每種情境都準備到最理想狀態，不過對於龍恩他也給出高評價，「不論他在哪個層級，他都是那種一天內就能隨時頂上大聯盟戰力的人選。」

不過就在機會浮現之際，龍恩自身狀況也出現考驗，他原本規劃啟程加入中華隊，備戰世界棒球經典賽，卻在日前比賽中發生碰撞，造成左手肘扭傷，復原進度也被球團形容為比預期稍慢。康索坦言，目前龍恩的恢復情況仍需觀察，「進度可能沒有大家原本希望的那麼快」，因此他必須做出是否參加經典賽的決定。

關鍵字： MLB小熊龍恩奧斯汀春訓2026WBC2026WBC中華隊

