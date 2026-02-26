經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

▲ 龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

記者王真魚／綜合報導

效力小熊隊的台裔潛力一壘手龍恩（Jonathon Long），已開始進行揮棒訓練，原本被視為朝正面方向發展，不過今天傳出新變數，整體復原進度仍較預期緩慢。

中職會長蔡其昌昨透露龍恩已接受專業檢查，骨頭並無大礙，但目前仍存在酸痛情形，球團希望再多觀察幾天，因此確定不會提前飛來台灣。

球團希望龍恩能在百分之百健康的前提下協助中華隊，蔡其昌說，如果確認沒有問題，就會讓他直接飛往日本宮崎報到。另一方面，外媒也報導，龍恩已開始揮棒，對於出征經典賽，球團仍持開放態度。

不過據大聯盟官網最新報導，小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，雖然龍恩這幾天已慢慢增加訓練內容，但復原情況「比最初預期的稍微慢了一點。」。

龍恩季前被MLB Pipeline評為小熊農場第6號新秀，原本規劃本周提早啟程先來台與中華隊會合，但因傷勢出現變數。 康索表示，龍恩必須盡快做出是否如期參加世界棒球經典賽（WBC）、代表中華隊出賽的決定。

此外，小熊一壘戰力近期出現變數，奧斯汀（Tyler Austin）接受右膝清創手術、預計缺陣數月。康索也點名，龍恩正是球隊評估中的潛在人選之一，「不論他是在大聯盟，還是在3A體系，他基本上都是一天內就能隨時被拉上來的狀態。」

在球隊一壘人手較為吃緊、加上他本身傷勢仍在評估的情況下，龍恩是否照原計畫代表中華隊出戰世界棒球經典賽，最後仍得由他自己做出決定，評估是否投入國際賽。