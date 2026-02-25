運動雲

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

▲▼2026台日交流賽，中信兄弟總教練平野惠一賽後特別跟軟銀教練團致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中信兄弟總教練平野惠一賽後特別跟軟銀教練團致意。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟在台日交流賽對戰「日本一」福岡軟銀鷹，最終以3比7落敗。賽後總教練平野惠一坦言，能與日本頂尖強隊交手，是一次極為寶貴的學習機會，「當確定要跟軟銀比賽的那一刻，我就覺得『太棒了』，能跟這麼強大的對手交手、從中獲得經驗，就是最好的事情。」

平野表示，與日本職棒頂級球隊對戰，無論在技術或精神層面，都讓球隊獲益良多。「這兩天感受到的差距，心態上、技術上都有，關鍵是接下來要怎麼運用在球季當中。我們會持續努力，打出讓球迷開心的棒球。」

談到場上震撼，平野直言選手們確實受到強烈刺激，「大家都在想，為什麼這些投手可以投出這樣的球？為什麼這些打者可以打出這樣的球？這對我們是很好的刺激，會想要去學習、提升自己。」

他也強調，日本球界其實一直肯定台灣球員的潛力，「日本人都承認台灣球員潛力很高，差距一定能縮小。」他回憶，過去外界對台灣的評價常停在「好厲害」就結束，但近年來台灣球員積極赴海外學習、交流，「大家會主動想變強，這是非常好的現象。」

至於軟銀中繼投手尾形崇斗3局7K的壓制表現，平野並未特別點名，「其實全部投手都很強。」他也藉此再度提醒球員，平時訓練就是為了面對這種頂級投手，「我們每天都在強調，要怎麼打好投手、怎麼壓制好打者。今天這場比賽，相信大家更清楚練習的意義。」

被問到目前仍在中華隊體系的宋晟睿表現時，平野則笑稱「現在不予置評」，「如果他還在我們隊上，我可能已經生氣兩次了（笑）。現在要忍耐、忍耐。」不過他也坦言，再跑回第一分跑回本壘時，確實有點擔心他會不會受傷。

隨著交流賽落幕，兄弟即將全面進入實戰節奏。平野指出，雖然農曆春節期間強度銜接是課題，但從場上表現來看，「大家的動作比想像中好，看得出來選手在假期中也有自覺地維持訓練。」

關鍵字： 中信兄弟福岡軟銀棒球交流賽平野惠一日本職棒

