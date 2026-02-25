高宇杰變壯了！赴日磨守備　若月健矢職人級瘋狂訓練讓他震撼

運動雲

▲▼2026台日交流賽，高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟捕手高宇杰今日出戰軟銀台日交流賽，攻守兩端都有發揮。談起春訓到日本宮崎跟隨歐力士猛牛訓練，他直言最大的收穫來自守備，其中最讓他佩服的，是主戰捕手若月健矢的職人精神。

高宇杰透露，當時練擋球已經練到腳很酸，「但他還在另一個場地繼續練阻殺。他自己也說膝蓋會痛，但還是一直練。」

高宇杰直言，那種對細節的堅持與投入程度，讓他印象深刻，「他的練習真的滿瘋狂，滿佩服日本職棒選手的那種職人精神，是很值得學習的地方。」

談到台日訓練的差異，他認為不只在訓練量，「時間觀念也很好。他們不會一直講，你時間到就到那個場地、完成那個項目，自主意識很高，職業意識很強烈。」

此役對戰軟銀，高宇杰上演2次精彩阻殺，3局上成功抓到谷川原健太盜二壘，5局上再度以雷射肩封殺伊圖阿·伊希內（Ikhine Itua）。

他在賽後表示，阻殺成功也要感謝投手節奏與隊友協助，「大家都有功勞。」而今天的守備方面課題就是接、擋、傳，「把自己的動作做流暢。」

高宇杰也特別感謝捕手教練王峻杰賽前提醒，「不用去管他們會不會跑，專注把自己的動作做好。」面對軟銀快腿伊圖阿·伊希內，他也稱讚對手，「早已在心中做好準備，「他真的很快，他一上壘我就有準備。」

今天是否有因先去日本訓練而更快適應高強度投手，高宇杰謙虛表示，「其實還好啦，主要還是在練習守備。」他笑說這趟日本行身體確實「變厚」了，也成功增重兩公斤。

此役對決軟銀，高宇杰也提到對背號44號的笹川吉康印象深刻，「看他打擊相當豪邁雖然身形沒有到非常壯，但打出去的球都滿快的，很震撼。我看晟睿追那一顆，原本以為到位了，結果球還在飛。」

關鍵字： 高宇杰軟銀交流日本春訓若月健矢職人精神中職中信兄弟

