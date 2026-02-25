首戰大巨蛋就開轟！正木繞壘感受台灣歡呼　尾形7K「享受邊投球」

▲2026台日交流賽，軟銀尾形崇斗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

福岡軟銀鷹25日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，正木智也轟出中外野方向3分砲，尾形崇斗中繼3局未被敲安，飆出7次三振，投打發揮成為勝利關鍵。

正木智也此役在兩好球落後情況下，鎖定反方向攻擊，一棒將魏碩成的球送往中外野看台。他表示，「雖然被追逼，但就是想往反方向攻擊，擊球時有確實把力量壓上去，飛行距離自然出來，最後順利進到看台，是一次很好的揮擊。」

這也是他首度在台北大巨蛋出賽。談到新球場初體驗，正木直呼新鮮，「這是一座非常漂亮的球場，在這麼棒的環境下打出全壘打，我真的很開心。還有這麼多球迷進場支持，讓我感到非常榮幸。」

去年因傷調整的他，休賽季特別強化身體力量訓練，如今成果逐漸顯現，「受傷之後，我很重視力量訓練，擊球初速和飛行距離都有提升。尤其這支是反方向全壘打，對我來說是一支很有自信的全壘打。」

投手方面，尾形崇斗中繼3局無安打、送出7次三振。他表示，將春訓以來持續修正的課題帶進比賽，「今天有把訓練成果發揮出來，感覺不錯。」

今年朝先發方向調整的尾形，此戰投滿3局仍覺得餘裕十足，「投的過程中有覺得還能再投。不過和以前擔任中繼相比，投完後身體恢復時間確實變長了。接下來會在開季前讓身體更適應先發節奏。」

對於台北大巨蛋的投手丘與應援氛圍，他也留下深刻印象，「投手丘視野很好，環境很漂亮，投起來很舒服。原本以為對方應援會影響節奏，但我反而把那個氣氛融入自己，邊享受邊投球，感覺很好。」

而針對台灣媒體提到大巨蛋較不易開轟的說法，正木笑說，「今天一來也覺得球場很大，想說應該很難打全壘打，但球真的飛出去了，我感到非常開心。加上現場球迷的歡呼聲很大，繞場一週時心情真的非常好。」

▲2026台日交流賽，正木智也 。（圖／記者李毓康攝）