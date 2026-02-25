運動雲

被平野虧正在瞄準日職　高宇杰笑回：總教練調皮！

▲▼2026台日交流賽，高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟捕手高宇杰今日台日交流賽攻守俱佳，不僅展現雷射肩阻殺跑者，5局下更上演關鍵「神跑壘」閃過觸殺得分，連軟銀總教練小久保裕紀賽後都特別點名對他印象相當深刻。賽後，總教練平野惠一笑虧，「說不定正在瞄準日本職棒呢，請大家敬請期待。」

對於被教頭點名「可能要挑戰日職」，高宇杰先是靦腆一笑，隨後表示，能與日本冠軍球隊福岡軟銀鷹交手，本身就覺得相當開心，「比賽中真的可以感受到日本隊的紮實度，還是有一些落差，希望未來能朝他們在精神層面的訓練去學習。」

談到5局下那次讓全場沸騰的神跑壘，高宇杰坦言其實是臨場反應，「沒想到自己會做出那種動作。」他謙虛自嘲，可能也是因為腳程比較慢，才會想到這動作。」

這樣的說法立刻被平野否定，「才不是這樣呢！，我們的方針就是，只要有機會多一個壘包，就要積極往下一個壘包前進，所以那是理所當然的事情。」

5局從對方投手松本晴擊出強勁安打，小久保特別表示對這一球感到印象深刻。高宇杰透露，賽前就有針對對方投手球路做功課，「只要是能攻擊的好球帶，就會積極出棒。」至於防守端，他表示守備教練提醒的重點很單純，「把自己的動作流暢度做好，不用去管對方跑幾次，專注把每一個動作完成。」

訪問尾聲，高宇杰用日文向在場媒體說了聲「謝謝」，平野瞪大眼睛指著他：「果然是準備要挑戰日職的選手！」真的準備挑戰日職嗎？他笑回：「沒有啦！開玩笑的，總教練調皮！」

