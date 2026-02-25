羅戈球威受肯定、高宇杰攻守搶鏡　小久保：印象非常深刻

▲2026台日交流賽，羅戈。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

日職福岡軟銀鷹今天7比3擊敗中信兄弟，總教練小久保裕紀賽後受訪，談到此行來台參加台日交流賽直言相當開心，「能在台北大巨蛋，和台灣最具人氣的球隊之一中信兄弟交手，是很棒的經驗。」他也特別點名兄弟先發洋投羅戈與捕手高宇杰，留下深刻印象。

小久保談到比賽關鍵的兩發全壘打時指出，必須先稱讚兄弟先發投手羅戈的球威，「那是一位非常好的投手，對我們造成不小壓力。兩支全壘打都是在他退場後出現，他的壓制力，讓我對他印象很深。」

小久保也對自家先發投手上澤直之前兩局好投給予肯定，「指叉球的品質很好，整體投得相當順。」至於中繼的尾形崇斗，雖然3局失2分，但狂飆7次三振，「他的變化球、擺臂都很出色，未來有機會朝先發方向調整，今天的內容真的很好。」

台灣媒體詢問，除了羅戈之外，還有哪些兄弟投手或球員讓他印象深刻？小久保毫不猶豫點名高宇杰，「他的守備真的非常精彩。」小久保提到，尤其是面對松本晴時，高宇杰首球就將球送往右外野形成安打，「他是我們非常好的投手，那一球讓我印象非常深刻。」

事實上，高宇杰此役在防守端同樣成為焦點。前5局就兩度阻殺軟銀快腿，3局上成功抓到谷川原健太盜二壘，5局上再度以雷射肩封殺伊圖阿·伊希內。

此外，高宇杰在5局滑進本壘瞬間巧妙閃身，避開手套後成功摸到本壘板，形成「神閃躲觸殺」的關鍵得分，也讓現場氣氛瞬間沸騰。



▲2026台日交流賽，高宇杰巧妙滑回本壘得分。（圖／記者李毓康攝）