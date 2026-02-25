104隊齊聚高雄！2100名球員爭鋒健身工廠盃　帶動1.2億運動商機

▲健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於2月27日至3月2日連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽將於2月27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場盛大舉行。來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2,100名小球員齊聚高雄，加上教練與家長隨隊南下，預估將有約6,000人於賽事期間湧入港都，為城市注入滿滿運動能量與觀光商機。本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，成為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程不僅考驗球員體能與戰術應變，更讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力交流的重要舞台。

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽除了競技層面的意義，本屆賽事也展現運動賽事帶動城市經濟的效益。估算約6,000名參與人員（含球員、教練及家長）於高雄停留4天，若以每人每日平均消費5,000元計算，包含住宿、餐飲、交通與觀光消費，可為高雄創造約一億兩千萬運動經濟產值，充分展現大型青少年賽事對地方觀光與商業活動的實質帶動力。近年運動風氣蓬勃發展，企業投入基層體育已成趨勢。

健身工廠盃邀請賽不僅是一場競技賽事，更象徵企業與城市共同推動運動文化的具體實踐。柏文健康事業執行副總陳瑞杰表示：「我們希望透過長期舉辦健身工廠盃，為台灣青少年打造穩定且具規模的競技平台。企業投入基層運動，不只是贊助賽事，更是支持孩子們的成長舞台。當全台球隊齊聚高雄，促進技術交流，也為城市帶來實質經濟效益，這正是運動產業與城市共好的最佳展現。」健身工廠盃未來將持續深化青訓交流與城市合作，讓更多家庭走進球場，感受團隊精神與運動價值。

本屆賽事順利推動，主辦單位也特別感謝各界企業與單位鼎力支持，包含雄市政府經濟發展局、御膳國際、冠美鋼筋組裝工程、尚觀地產開發、頻譜電子、冠億建設、都市建設、喬山健康科技股份有限公司、大魯閣司、旺來興、柏仁醫院、享溫馨等贊助夥伴，共同為台灣基層足球發展注入關鍵資源與能量。2月27日至3月2日，楠梓足球場將成為全台青少年足球焦點。誠摯邀請關心體育發展與城市經濟的民眾蒞臨現場，共同見證這場屬於新世代足球小將的熱血盛會。