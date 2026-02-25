運動雲

大巨蛋2026首戰！兄弟戰軟銀湧進17,560人　刷新去年周三票房紀錄

▲台北大巨蛋，中信兄弟戰軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台北大巨蛋，中信兄弟戰軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟25日在台北大巨蛋與福岡軟銀鷹展開台日交流賽，這也是2026年首場於大巨蛋舉行的棒球賽事。主辦單位公布觀眾人數，共吸引17,560人進場。

本次賽事票價依日期分為兩種方案，內野B1熱區票價介於2,880元至2,680元，內野L5最低票價則為880元至680元。現場由8位Passion Sisters（PS）成員參與應援，包括曼容、少鹽、衣宸、小迪、邊荷律、維尼、瑄與JJUB，炒熱全場氣氛。

大巨蛋在2025年中職賽季票房屢創新高，帶給球迷嶄新觀賽體驗。有眼尖球迷發現，本場比賽場館燈光也有細微調整，LED燈光效果有所升級。此次台日交流賽為期4天，首戰17,560人進場，也刷新去年大巨蛋周三賽事票房紀錄。2025年周三最高進場人數為7月30日樂天桃猿對富邦悍將之戰的15,012人。

不過，此戰進場人數卻是近3年台日交流賽中最少的一場。2024年對戰讀賣巨人的兩場比賽，觀眾人數皆突破3萬人；去年北海道日本火腿來到大巨蛋進行兩場交流賽，進場人數也都超過2萬6,000人。

賽前開球儀式由軟銀鷹CBO城島健司與中信慈善基金會董事長辜仲諒共同擔任，軟銀鷹栗原陵矢、中信兄弟林吳晉瑋與陳統恩則擔任接球捕手。

此外，本次台日交流賽賽後演出卡司堅強，四天接力登場。首日由亞洲流行音樂代表Dara（Sandara Park）開唱，以強烈節奏點燃球場氛圍；第二天由情歌天王李聖傑獻唱經典金曲，打造萬人合唱場面；第三天則由本土搖滾樂團滅火器登台，用熱血旋律為中華隊壯行；壓軸最終日將由2PM成員JUN. K、Nichkhun與MONSTA X的SHOWNU、HYUNGWON同台演出，為系列活動畫下高潮句點。

