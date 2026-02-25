中國信託60週年品牌影片大巨蛋首播　「接棒篇」見證台灣棒球傳承

▲中華棒協理事長暨中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、軟銀鷹首席棒球總管城島健司（中）及中信銀行董事長陳佳文（左）出席開球儀式。（圖／中信銀行提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）冠名贊助的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」25日正式登場，由2025年日本職棒總冠軍福岡軟銀鷹對決擁有「百萬象迷」的中信兄弟。適逢中國信託成立60週年，中信特別選在台日職棒勁旅交鋒之際，全球首播品牌形象影片「接棒篇」，吸引眾多客戶、員工與球迷到場共襄盛舉。

賽前開球儀式眾星雲集，包括中華民國棒球協會理事長暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中信銀行董事長陳佳文、軟銀鷹社長後藤芳光、專務太田宏昭、首席棒球總管城島健司，以及鴻海科技集團發言人巫俊毅皆出席。陳佳文致詞表示，辜仲諒曾說「棒球是台灣人的驕傲，是凝聚全民的力量，也是最值得投資的事業。」中國信託秉持企業社會責任，長期投入各級棒球發展與國際賽事贊助，期盼推廣團結一致、遇強則強、永不放棄的棒球精神，鼓勵選手為台灣爭光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中信銀行董事長陳佳文出席開幕典禮致詞表示，中國信託本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓。（圖／中信銀行提供）

此次首播的60週年品牌影片「接棒篇」，回顧台灣棒球從1931年嘉義農林（KANO）勇闖甲子園、1968年紅葉少棒掀起三級棒球熱潮，到1990年中華職棒成立的歷程。影片呈現台灣棒球歷經高峰與低潮，仍靠著一棒接一棒、一代傳一代的堅持，終於在2024年世界棒球12強賽奪冠。中國信託多年來深耕基層、陪伴台灣棒球成長，始終不曾缺席。

為感謝員工付出，中信銀行邀請數千名同仁進場觀賽，展現「We are family」品牌精神；中信慈善基金會也安排「愛接棒計畫」扶植的新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小及屏東縣鶴聲國中棒球隊師生到場觀賽，勉勵小球員向前輩學習，勇敢追夢。

中國信託為全台首家投入五級棒球發展的企業，長期扎根基層、改善職棒產業環境，並持續推動台灣棒球走向國際。繼去年贊助「北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」與「中信盃台日高中棒球對抗賽」後，今年再度支持台日交流賽，期盼透過台日合作，帶動亞洲棒球整體提升。

▲中國信託60週年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄了數十年來臺灣棒球的傳承，雖一路歷經低潮，卻始終保持韌性，各級教練與球員一棒接一棒、一代傳一代，展現永不放棄的精神。（圖／中信銀行提供）