運動雲

>

中國信託60週年品牌影片大巨蛋首播　「接棒篇」見證台灣棒球傳承

▲中華棒協理事長暨中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、軟銀鷹首席棒球總管城島健司（中）及中信銀行董事長陳佳文（左）出席開球儀式。（圖／中信銀行提供）

▲中華棒協理事長暨中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、軟銀鷹首席棒球總管城島健司（中）及中信銀行董事長陳佳文（左）出席開球儀式。（圖／中信銀行提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）冠名贊助的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」25日正式登場，由2025年日本職棒總冠軍福岡軟銀鷹對決擁有「百萬象迷」的中信兄弟。適逢中國信託成立60週年，中信特別選在台日職棒勁旅交鋒之際，全球首播品牌形象影片「接棒篇」，吸引眾多客戶、員工與球迷到場共襄盛舉。

賽前開球儀式眾星雲集，包括中華民國棒球協會理事長暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中信銀行董事長陳佳文、軟銀鷹社長後藤芳光、專務太田宏昭、首席棒球總管城島健司，以及鴻海科技集團發言人巫俊毅皆出席。陳佳文致詞表示，辜仲諒曾說「棒球是台灣人的驕傲，是凝聚全民的力量，也是最值得投資的事業。」中國信託秉持企業社會責任，長期投入各級棒球發展與國際賽事贊助，期盼推廣團結一致、遇強則強、永不放棄的棒球精神，鼓勵選手為台灣爭光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中信銀行董事長陳佳文出席開幕典禮致詞表示，中國信託本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行董事長陳佳文出席開幕典禮致詞表示，中國信託本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓。（圖／中信銀行提供）

此次首播的60週年品牌影片「接棒篇」，回顧台灣棒球從1931年嘉義農林（KANO）勇闖甲子園、1968年紅葉少棒掀起三級棒球熱潮，到1990年中華職棒成立的歷程。影片呈現台灣棒球歷經高峰與低潮，仍靠著一棒接一棒、一代傳一代的堅持，終於在2024年世界棒球12強賽奪冠。中國信託多年來深耕基層、陪伴台灣棒球成長，始終不曾缺席。

為感謝員工付出，中信銀行邀請數千名同仁進場觀賽，展現「We are family」品牌精神；中信慈善基金會也安排「愛接棒計畫」扶植的新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小及屏東縣鶴聲國中棒球隊師生到場觀賽，勉勵小球員向前輩學習，勇敢追夢。

中國信託為全台首家投入五級棒球發展的企業，長期扎根基層、改善職棒產業環境，並持續推動台灣棒球走向國際。繼去年贊助「北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」與「中信盃台日高中棒球對抗賽」後，今年再度支持台日交流賽，期盼透過台日合作，帶動亞洲棒球整體提升。

▲中國信託60週年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄了數十年來臺灣棒球的傳承，雖一路歷經低潮，卻始終保持韌性，各級教練與球員一棒接一棒、一代傳一代，展現永不放棄的精神。（圖／中信銀行提供）

▲中國信託60週年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄了數十年來臺灣棒球的傳承，雖一路歷經低潮，卻始終保持韌性，各級教練與球員一棒接一棒、一代傳一代，展現永不放棄的精神。（圖／中信銀行提供）

關鍵字： 台日棒球中信銀行棒球交流品牌影片國際賽事

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

中職六隊繳開季球員名單！富邦總數80人最多、林哲瑄有球員身份

中職六隊繳開季球員名單！富邦總數80人最多、林哲瑄有球員身份

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

熱門新聞

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3道奇新打線1到5棒出爐　羅伯斯很喜歡

4好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

5費爾柴德27日提前來台報到

最新新聞

1除了羅戈　小久保裕紀點名高宇杰

2排壇吳奇隆之子！江秉軒追逐老爸

3健身工廠盃破紀錄104隊　帶動1.2億商機

4兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗

5兄弟戰軟銀湧進17,560人　刷新周三票房

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366