22分鐘神速解決！林昀儒直落三瑞典老將、晉新加坡大滿貫16強

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單次輪25日登場，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），最後小林僅花不到22分鐘，就以11比8、11比3、11比6直落三擊敗對手，也闖進男單16強。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫一樣雙線出擊，但混雙攜手鄭怡靜卻意外以1比3不敵首次搭檔的港韓聯軍陳顥樺／金娜英，16強就出局。而男單首輪林昀儒則是直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），隨著鄭怡靜、簡彤娟在女單32強止步，林昀儒也成為這次在新加坡大滿貫僅存的台灣選手。

32強碰上卡爾松，首局兩人就打得難分難解，中段歷經5度平手，最後打到7平時，林昀儒找到進攻節奏，拉出4比1攻勢，以11比8先馳得點。次局林昀儒乘勝追擊，開賽就拉出6比1攻勢，打到7比3領先時，直接連拿4分，以懸殊的11比3搶下「聽牌」。

關鍵第3局，林昀儒不願給對手太多機會，開局又是3比0攻勢，卡爾松雖然試圖將比分追近，但林昀儒還是先連搶4分收下賽末點，卡爾松雖然追回3分，不過林昀儒最後回穩還是以11比6收下勝利，也挺進男單16強。