運動雲

>

22分鐘神速解決！林昀儒直落三瑞典老將、晉新加坡大滿貫16強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單次輪25日登場，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），最後小林僅花不到22分鐘，就以11比8、11比3、11比6直落三擊敗對手，也闖進男單16強。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫一樣雙線出擊，但混雙攜手鄭怡靜卻意外以1比3不敵首次搭檔的港韓聯軍陳顥樺／金娜英，16強就出局。而男單首輪林昀儒則是直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），隨著鄭怡靜、簡彤娟在女單32強止步，林昀儒也成為這次在新加坡大滿貫僅存的台灣選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

32強碰上卡爾松，首局兩人就打得難分難解，中段歷經5度平手，最後打到7平時，林昀儒找到進攻節奏，拉出4比1攻勢，以11比8先馳得點。次局林昀儒乘勝追擊，開賽就拉出6比1攻勢，打到7比3領先時，直接連拿4分，以懸殊的11比3搶下「聽牌」。

關鍵第3局，林昀儒不願給對手太多機會，開局又是3比0攻勢，卡爾松雖然試圖將比分追近，但林昀儒還是先連搶4分收下賽末點，卡爾松雖然追回3分，不過林昀儒最後回穩還是以11比6收下勝利，也挺進男單16強。

關鍵字： 林昀儒新加坡賽桌球男單16強台灣選手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

中職六隊繳開季球員名單！富邦總數80人最多、林哲瑄有球員身份

中職六隊繳開季球員名單！富邦總數80人最多、林哲瑄有球員身份

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

熱門新聞

兄弟3比7不敵軟銀！大巨蛋台日交流賽3連敗

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3道奇新打線1到5棒出爐　羅伯斯很喜歡

4好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

5費爾柴德27日提前來台報到

最新新聞

1除了羅戈　小久保裕紀點名高宇杰

2排壇吳奇隆之子！江秉軒追逐老爸

3健身工廠盃破紀錄104隊　帶動1.2億商機

4兄弟3比7不敵軟銀！台日交流賽3連敗

5兄弟戰軟銀湧進17,560人　刷新周三票房

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366