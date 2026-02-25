別想成為第二個大谷翔平！王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

▲▼王貞治來台座談會，勉勵台灣棒球。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）3月即將開打，「世界全壘打王」王貞治特別來台為中華隊加持，25日舉行棒球講座，談及台灣勇奪世界棒球十二強賽（P12）冠軍的下一步，他直言感受到台灣棒球的「覺醒」，求勝慾望明顯提升，期待中華隊與日本隊在WBC攜手並進、一起前進美國。

王貞治回顧過往與台灣球隊交手經驗，坦言早年對戰時，感覺台灣選手「比較客氣」，彷彿不好意思擊敗日本隊。但從中華隊奪下P12冠軍後，他看見不同氣質，「想贏的意識非常強烈。」對於即將到來的經典賽，他充滿期待，也希望台日兩隊都能打出高水準表現。

講座中，王貞治從投打對決、心理素質到技術養成，分享多年職棒歷練。他強調，每個人身體條件不同，「不要想成為第二個王貞治、大谷翔平或鈴木一朗，要成為獨一無二的自己。」一席話讓現場年輕選手頻頻點頭。

談到低潮與失敗，他直言棒球本就是與失敗為伍的運動，「打者揮空、投手被安打都很正常，沒有人每次都成功。」他鼓勵球員不要因一次失敗就否定自己，而是從中找出原因、完成調整，「三振不丟臉，退場時也要抬頭挺胸，下一個打席再努力。」他也透露，生涯868轟多半來自直球，「因為那是投手最基本、最常出現的球路。」

至於外界好奇的打擊習慣，中華棒協理事長辜仲諒現場提問，為何王貞治不戴打擊手套、還習慣握短球棒？王貞治笑說，徒手握棒觸感最直接，過去擔任巨人二軍教練時，甚至要求選手練習時不戴手套；至於握短，是為了提升擊球率。辜仲諒聽後也打趣表示，中信兄弟或許也能試試看。

本次講座由中華棒協主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請約250名職業、業餘與基層教練、球員及中信慈善基金會「愛接棒計畫」小球員到場聆聽。王貞治數度起身示範下半身運用與好球帶概念，互動熱絡。會後，辜仲諒也陪同參觀其相關收藏，王貞治並在當年台北大巨蛋開球手拓印上親筆簽名留念，小球員獻上象徵傳承精神的「棒球花」，場面溫馨。

高齡80餘歲的王貞治再度踏上台灣土地，為中華隊與台灣棒球注入精神力量。他口中的「永不放棄」，也成為這場講座最深刻的關鍵字。

▲▼中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」小球員為「世界全壘打王」王貞治獻上「棒球花」。（圖／中華棒協提供）