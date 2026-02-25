運動雲

高中木聯／木棒聯賽8強出爐！麥寮首闖8強　三左投聯手完封東石

▲麥寮首度進8強創隊史紀錄。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

麥寮高中25日在高中木棒聯賽16強賽一路掌握戰局，靠著三名左投聯手壓制，提前6局以7比0完封東石高中，隊史首度闖進8強，寫下新頁。

兩隊首局皆攻上得點圈卻無功而返。2局上東石1出局攻佔二、三壘，麥寮果斷換投，將先發左投勞恩曼格格換下，由左投李梓齊接替登板，他成功化解危機、凍結失分，氣勢也隨之倒向麥寮。2局下2出局後，李驍、張鎮翔、馬古雲、林彥凱接連敲安，一口氣攻下3分，奠定勝基。

麥寮5局下再添1分，6局下更擴大差距。1出局後，第九棒馬古雲帶頭串聯攻勢，連續4支安打再度重創對手，東石雖換投止血，仍擋不住石晨廷的高飛犧牲打，攻下第7分，提前結束比賽。

此役麥寮動用3名左投完成完封秀，勞恩曼格格先發1.1局無失分，李梓齊中繼4局壓制全場，廖品硯後援0.2局守成，勝投由李梓齊拿下。總教練吳秉倫表示，賽前觀察東石左打較多，因此特別安排左投群應戰，「誰狀況好就先上。」原本沒預料會提前結束比賽，直呼是意外收穫。

臨危受命的李梓齊坦言，沒想到這麼快就要登板，今天以直球、指叉球為主應戰。他笑說自己其實較喜歡先發，準備時間較充裕。身為新竹人的他，青少棒就讀桃園龜山國中，高中南下加入麥寮，「這裡給我很多機會，第一次打木棒聯賽，強度真的不一樣。」

麥寮高中自2009年創隊至今已17年，過去各項賽事都曾闖進8強，唯獨木棒聯賽始終未能突破，如今終於圓夢。吳秉倫特別感謝雲林縣政府長期補助，以及後援會會長韓青山與校方的支持，讓球隊得以創下歷史紀錄。

隨著16強賽落幕，本屆8強名單全數出爐，包括麥寮高中、美和高中、平鎮高中、普門中學、穀保家商、西苑高中、台東體中與台南海事。

關鍵字： 標籤:麥寮高中木棒聯賽16強賽完封勝隊史突破

