不斷更新／宋晟睿首局建功　兄弟4局挨2轟5比1遭軟銀超前

▲上澤直之。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今與日職福岡軟銀鷹進行台日交流賽，兄弟首局先馳得點，宋晟睿跑回全場首分，先發洋投羅戈也在前2局展現壓制力，不過軟銀於第4局把握兄弟換投機會展開反攻，正木智也開轟帶動攻勢，一舉超前戰局。

此役兄弟首局就有攻勢，擔任先發中外野第二棒的宋晟睿，面對軟銀先發強投上澤直之，首打席將球掃向左外野，形成深遠安打，隨後靠對方投手接連2次暴投，從二壘上到三壘、再衝回本壘，替兄弟跑回全場第1分。

兄弟先發洋投羅戈同樣表現亮眼，此役先發2局投球，未被敲出任何安打，連續解決6名打者「6上6下」，完全壓制軟銀打線，球速最快150公里。

伍立辰3局接手，三振首名打者後雖被谷川原健太敲安，但讓下一名打者廣瀨隆太也吞K，捕手高宇杰再抓到往二壘跑者，形成三出局。

兄弟前3局敲3安，只靠宋晟睿跑回1分，軟銀4局趁兄弟換投魏碩成發動反攻，野村勇、柳町達相繼獲得保送，正木智也適時開轟，一棒逆轉戰局，目前3比1超前。

魏碩成挨轟後製造飛球，但隨後又被擊出安打，兄弟決定換投江忠城，仍擋不住軟銀，被井上朋也擊出全壘打，軟銀擴大比數至5比1。



▲2026台日交流賽，宋晟睿滑回本壘得分。（圖／記者李毓康攝）