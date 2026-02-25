運動雲

曾頌恩修煉「反方向重砲」！李大浩下令禁打左邊：開轟也會罵你

▲▼2026台日交流賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟年輕重砲曾頌恩春訓多了一道「禁令」，客座教練、韓職傳奇砲手李大浩要求他打擊練習要往右半邊打。曾頌恩笑說，「因為我很有力量，他希望我不要只會打左半邊的全壘打。」

李大浩今天受訪時就表示，雖然相處時間不長，但曾頌恩訓練相當紮實，「他本身就是力量非常驚人的打者。」過去力量多集中在左外野，如今希望把火力延伸到中、右外野，「慢慢把力量往中間、右邊發揮，如果能維持，會有很多成長。」

「像我現在打擊練習，他要求只能打右外野，不能打左邊。」曾頌恩笑說，「我到昨天才解禁耶，最後一個打席才可以拉打三顆！」

但他表示，李大浩所指導並非傳統的「推打」方式，「他說要打右半邊的全壘打，用的力要比往左外野還要更確實。」

記者追問是否和彭政閔「恰式打法」類似嗎？曾頌恩認為不太一樣，「恰哥是整個身體收進來打。」他也自嘲，「我一開始打右半邊是用『摸的』，結果被他（李大浩）罵。」

談及兩人如何溝通，曾頌恩直呼：「他講話很酷耶，會韓文、日文、英文，然後交雜著講，有時候微微聽得懂啦，他也會比動作，搭配用說的。」

 一開始得知李大浩將擔任球隊客座，曾頌恩透露，球隊官宣時就開始思考這件事，「我自己有講過，隊上像我這種類型的打者，其實比較少。」他也直言，詹子賢、陳俊秀都屬於身體柔軟、協調性極佳的類型，和自己並不相同，「我打起來就覺得比較僵硬，力量又比較大，不太會去控制力道。」 

曾頌恩直言，兩位前輩的技巧都非常好，給的建議也聽得懂，但實際運用起來卻不容易，「所以那時候聽到李大浩要來，就會想聽看看，他是怎麼教打擊的、他的教法是什麼樣子。」

「其實他沒有特別教什麼動作，是教你怎麼去做。」曾頌恩轉述，李大浩認為他的揮棒沒有太大問題，關鍵在於「對自己身體的運用了解多少」。

「他打很久、又打那麼好，對身體怎麼用很清楚。」曾頌恩也提到，李大浩雖然身材高大，但打擊並非傳統大砲型，「很柔軟，會打滾地球、也能打反方向，他有示範怎麼打。」依舊寶刀未老。

曾頌恩坦言，前兩天相當不習慣，「他也知道，還問我是不是很不習慣，我說對啊，因為好像沒有這樣練過。」但李大浩的要求很直接，「他跟我說，『練習賽要看到你把球往右半邊打，而且要打很強，不要看到打左邊。就算打左邊全壘打，我也會罵你！』」

今日對戰日職軟銀的熱身賽，曾頌恩先發右外野第6棒，賽前特地觀看山川穗高的打擊，「真的很不一樣，眼睛會一直發光。」包括他直接把球扛到左外野第二層，「大巨蛋耶！我真的嚇一跳，我打不到。」

他原本也想看柳田悠岐，可惜對方因脖子不適未隨隊來台，轉而關注先發第3棒的正木智也，「他的打擊看起來有點不像日本傳統型，我比較喜歡看這種非傳統型的打者。」

▲▼2026台日交流賽，中信中地春訓邀請韓國名將李大浩擔任客座教練。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中信中地春訓邀請韓國名將李大浩擔任客座教練。（圖／記者李毓康攝）

