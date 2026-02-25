中職六隊繳開季球員名單！富邦總數80人最多、林哲瑄有球員身份

▲富邦悍將球員總數達80人、是六隊中最多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華職棒25日公布六隊季前註冊球員名單，各隊皆符合聯盟規定的最低46人註冊人數限制，每一隊的註冊球員也都正好達到最低門檻的46人，不過富邦悍將算上合約所屬球員的34人，球員總數達80人、是六隊中最多，悍將林哲瑄雖然已經是教練但還在等引退賽，所以也還保持著球員身份。而樂天桃猿62人則是最少，去年季後被味全龍放在60人契約保留名單外的野手瑪仕革斯·俄霸律尼，通過春訓測試確定將轉戰桃猿。

根據中職規定，各隊「註冊球員」人數必須介於46至60人之間，超出名額的球員則需向聯盟核備為「合約所屬球員」，在合約所屬球員方面，富邦悍將34人領先全聯盟，統一獅、味全龍皆為24人，中信兄弟22人、台鋼雄鷹有19人，樂天桃猿16人則是六隊中最少。

在洋將註冊情況上，統一獅也已經將高塩將樹、獅帝芬、布雷克、喬登和瑞力獅都列入註冊球員名單。味全龍則是註冊魔神龍、蔣銲、梅塞鍶和鋼龍，此外，伍鐸因已取得本土資格，不再受外籍註冊限制，同樣名列味全龍註冊名單中。中信兄弟只有註冊了羅戈一人，其餘黎克、陶樂、勝騎士、德保拉都被列在合約所屬球員。

台鋼雄鷹則是沒有註冊任何洋將，魔鷹、艾速特、後勁、櫻井周斗皆暫列為「測試洋將」，樂天桃猿同樣也沒有註冊任何洋將，麥斯威尼、威能帝、摩爾曼、艾菩樂都列為測試洋將。

富邦悍將同樣未將洋將列入註冊球員名單，魔力藍、鈴木駿輔、威戈神、愛力戈、阿部雄大以及洋砲邦力多都被列入合約所屬球員，而林哲瑄同樣被放在合約所屬球員，雖然他在註冊名單已掛教練，不過因為球團今年開季要幫他辦引退賽，因此目前仍保留球員身份，等到引退賽後，就會正式卸下球員身份。

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

另外，在自主/自行培訓選手方面，富邦悍將有李斯特、蔡袁華辰、楊笑虎和董堉誠4人，是六隊最多，中信兄弟有陳聖凱、陳原維、吳瑞璁3人，味全龍則有潘信安、吳東霖2人，統一獅有朱柏翰、戴伯丞2人，樂天桃猿則是張家豪和莊孟源2人，台鋼雄鷹則是沒有自培任何選手。