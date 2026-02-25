運動雲

>

王貞治現身大巨蛋引騷動　談台灣棒球「變更強的意識很強烈」

記者楊舒帆／台北報導

福岡軟銀鷹與中信兄弟25日在台北大巨蛋進行台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治賽前現身球場，先後走訪一、三壘休息室，向兩隊監督與選手致意勉勵，成為場邊最大焦點。稍早他也在中國信託園區舉辦棒球講座，分享自身經驗。

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治(右二)與棒協理事長辜仲諒(右三)。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治(右二)與棒協理事長辜仲諒(右三)。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治賽前與軟銀鷹總教練小久保裕紀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治賽前與軟銀鷹總教練小久保裕紀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

王貞治在講座中談到訓練之道，強調「找對方法」的重要性。他指出，透過嚴格且持之以恆的練習，讓技術一點一滴累積，才能在比賽中降低不必要的失誤，並讓好的表現穩定成長。他也提醒年輕球員，王貞治、鈴木一朗、大谷翔平都是各自獨一無二的個體，「可以把他們當作努力的目標去學習，但不要想成為跟他們一模一樣的人」，應該找到屬於自己的道路。

結束講座後，王貞治隨即趕往台北大巨蛋觀賞台日交流賽。當他步入球場時立刻引發關注，不少球迷與相關人士紛紛向他致意。他分別前往軟銀與兄弟休息室拜訪監督與球員，親自為雙方好手加油打氣。

日媒也關心徐若熙回到台灣後神情明顯放鬆、笑容變多，王貞治聽聞後笑說：「畢竟是故鄉，他應該是滿興奮的。」談到台日之間的棒球連結，他進一步指出，包含台灣、韓國與中國在內的亞洲棒球整體水準都需要再提升，而日本因為棒球歷史較長、經典賽冠軍數在這幾個國家中最多，更應該抱持領導者的意識，站在指導與帶動的角色上。

他同時肯定台灣棒球實力正持續上升，「想要變得更強的意識很強烈，接下來很令人期待，不只是這次經典賽，未來的發展也值得關注。」

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 王貞治台日交流賽棒球講座台灣棒球軟銀鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

道奇熱身賽4連勝！4戰狂攻34分　史東復出成最大亮點

道奇熱身賽4連勝！4戰狂攻34分　史東復出成最大亮點

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

熱門新聞

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

2道奇新打線1到5棒出爐　羅伯斯很喜歡

3好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

4費爾柴德27日提前來台報到

5冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

最新新聞

1別當第二個大谷翔平！王貞治給年輕球員的一句話

2兄弟4局挨2轟5比1遭軟銀超前

3六隊註冊名單曝！富邦球員總數有80人

4曾頌恩修煉反方向重砲！李大浩下禁令

5中華男籃對南韓12人名單出爐

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366