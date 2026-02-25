王貞治現身大巨蛋引騷動　談台灣棒球「變更強的意識很強烈」

記者楊舒帆／台北報導

福岡軟銀鷹與中信兄弟25日在台北大巨蛋進行台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治賽前現身球場，先後走訪一、三壘休息室，向兩隊監督與選手致意勉勵，成為場邊最大焦點。稍早他也在中國信託園區舉辦棒球講座，分享自身經驗。

▲2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治(右二)與棒協理事長辜仲諒(右三)。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治賽前與軟銀鷹總教練小久保裕紀握手致意。（圖／記者李毓康攝）

王貞治在講座中談到訓練之道，強調「找對方法」的重要性。他指出，透過嚴格且持之以恆的練習，讓技術一點一滴累積，才能在比賽中降低不必要的失誤，並讓好的表現穩定成長。他也提醒年輕球員，王貞治、鈴木一朗、大谷翔平都是各自獨一無二的個體，「可以把他們當作努力的目標去學習，但不要想成為跟他們一模一樣的人」，應該找到屬於自己的道路。

結束講座後，王貞治隨即趕往台北大巨蛋觀賞台日交流賽。當他步入球場時立刻引發關注，不少球迷與相關人士紛紛向他致意。他分別前往軟銀與兄弟休息室拜訪監督與球員，親自為雙方好手加油打氣。

日媒也關心徐若熙回到台灣後神情明顯放鬆、笑容變多，王貞治聽聞後笑說：「畢竟是故鄉，他應該是滿興奮的。」談到台日之間的棒球連結，他進一步指出，包含台灣、韓國與中國在內的亞洲棒球整體水準都需要再提升，而日本因為棒球歷史較長、經典賽冠軍數在這幾個國家中最多，更應該抱持領導者的意識，站在指導與帶動的角色上。

他同時肯定台灣棒球實力正持續上升，「想要變得更強的意識很強烈，接下來很令人期待，不只是這次經典賽，未來的發展也值得關注。」

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）