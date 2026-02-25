首天就練到鐵腿！陳俊秀曝山川訓練量驚人　來台已帶他吃美食

▲陳俊秀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟強打陳俊秀休賽季遠赴日本，與軟銀重砲山川穗高進行為期兩週的自主訓練。談起這段特訓經歷，他直言收穫滿滿，「真的很厲害」，不僅見識到頂級打者的訓練強度，也讓自己提前適應高強度節奏，回到春訓後銜接更加順暢。

陳俊秀透露，當初是與教練討論後萌生赴日念頭，「球季快結束時，我問教練日本有沒有適合我、對我比較有幫助的訓練機會，後來他幫我聯絡山川穗高，看能不能一起練。」至於為何選擇日本，他坦言，「我自己也比較喜歡日本那種風格。」

兩週密集訓練讓他印象深刻，「第一天去就練到鐵腿。」他形容山川穗高休賽季的訓練量相當驚人，尤其下半身訓練強度極高，「不只他，還有一些日本年輕球員一起練，他們量更大。雖然山川已經30多歲有稍微減量，但還是非常多。」陳俊秀也提到，山川的身體控制能力令人佩服，「他抬腳那麼高，重心卻能維持得那麼穩，這很少人做得到。」加上完整且高強度的菜單，讓打擊動作變得更自然流暢。

這趟訓練成果也反映在春訓表現上。陳俊秀表示，因為提前適應高強度課表，「回來參加春訓時，教練給的訓練我很快就能進入狀況，技術銜接也比較順。」他也坦言，過去就很關注山川，「他全壘打很多，抬腳真的很高，我也希望能像他一樣，但真的很難。他教我滿多東西，希望今年可以更好一點。」

隨著交流賽在台灣登場，兩人再度碰面。陳俊秀笑說賽前有打招呼，也帶山川去吃飯，「他其實蠻喜歡台灣的。」被問到若開轟是否模仿對方慶祝動作，他連忙笑回「不要啦！會不好意思。」至於是否期待場上較勁，他說：「看他打球就好，不用比較啦。」他也透露賽後打算和山川交換球棒，不過兩人用棒規格不同，「他的球棒非常重又長，打擊練習用的比加重棒還重，大概一公斤多，但他揮起來像正常球棒一樣。」

談到新球季目標，陳俊秀坦言當然希望全壘打數能提升，但更重要的是健康，「最重要的是身體健康，在球隊需要的時候，幫助球隊做出貢獻。」這趟跨海特訓，不僅是一場技術交流，也成為他新賽季再突破的重要養分。