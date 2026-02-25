「Run The Beat」跑團體驗啟動　人氣男星林柏宏暢談跑者經

▲人氣男星林柏宏暢談「跑者經」，並親曝自己的跑步歌單內容。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

知名運動品牌adidas邀請人氣男星林柏宏出任形象大使，24日他也在開春後與3大跑團創辦人齊聚，暢聊跑團文化，也分享過去兩年來跑步心境的轉變，以及穿著人氣鞋款ADIZERO EVO SL的真實感受，並首度公開個人跑步必備歌單。同時，adidas也正式宣告《Run The Beat》跑步體驗啟動，將攜手北、中、南三大城市跑團，引導跑者從聽覺感官出發，拋開配速開跑，一同FEEL FAST。

林柏宏分享自己即便工作繁忙，仍持續保持跑步習慣，「前年成功挑戰在兩小時內完成半程馬拉松後，我仍會在忙碌之餘抽空跑步。因為沒有明確成績目標，我反而能放下配速焦慮，享受跑步本身的過程。」

林柏宏也提到，「身為演員，在作品開拍前或拍攝期都會去跑步，我發現跑步邊聽音樂，時間不知不覺就過去，也慢慢體會到，節奏其實會幫助跑步，包含呼吸和步伐。我常跟著音樂的節拍去跑，找到屬於自己的快節奏，讓自己不再被配速綁架，享受跑步的自在。」

他分享到，自己特別偏好BPM約落在120至140的歌曲，平時會依照心情設定跑步歌單，如韓國歌手 G-DRAGON的〈Home Sweet Home〉就是近期的跑步愛歌，他形容這首歌的節奏既不會讓人過度緊繃，卻帶著穩定且持續向前的推進感，讓他跑步時不斷循環播放。

來自北、中、南的跑團創辦人也齊聚現場，暢聊跑團文化。Breakerz跑團的Luc、Apeiron Sport的 Kiwi及RSC社交俱樂部的小白分別分享了在各城市跑團中的體驗，從跑團文化的潮流，到音樂與節奏的運用，充分展現 Urban Run 的魅力。

他們提到，結合社交、派對與音樂的跑團正在蔚為流行，吸引越來越多年輕人投入跑步，而 ADIZERO EVO SL精煉而霸氣的外型，也完美契合年輕跑者對性能與潮流外型的雙重追求。

延續ADIZERO EVO SL的FEEL FAST 精神，adidas特別運用節奏型音樂，為大眾跑者打造《FEEL FAST 跑步歌單》。這份歌單涵蓋120至160BPM 節奏曲目，從暖身節奏到中低強度耐力跑配速皆涵蓋其中，適合初階跑者建立跑步習慣，輕鬆找到屬於自己的「快」。

同時，adidas也攜手北、中、南跑團陸續舉辦《Run The Beat》跑步體驗，打造DJ車與在地跑團共跑，透過120至160BPM 節奏的音樂引導跑者從聽覺出發，拋開配速束縛，一同FEEL FAST。

▲adidas為大眾跑者打造《FEEL FAST 跑步歌單》。（圖／記者杜奕君攝）