運動雲

>

「Run The Beat」跑團體驗啟動　人氣男星林柏宏暢談跑者經

▲人氣男星林柏宏暢談「跑者經」，並親曝自己的跑步歌單內容。（圖／記者杜奕君攝）

▲人氣男星林柏宏暢談「跑者經」，並親曝自己的跑步歌單內容。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

知名運動品牌adidas邀請人氣男星林柏宏出任形象大使，24日他也在開春後與3大跑團創辦人齊聚，暢聊跑團文化，也分享過去兩年來跑步心境的轉變，以及穿著人氣鞋款ADIZERO EVO SL的真實感受，並首度公開個人跑步必備歌單。同時，adidas也正式宣告《Run The Beat》跑步體驗啟動，將攜手北、中、南三大城市跑團，引導跑者從聽覺感官出發，拋開配速開跑，一同FEEL FAST。

林柏宏分享自己即便工作繁忙，仍持續保持跑步習慣，「前年成功挑戰在兩小時內完成半程馬拉松後，我仍會在忙碌之餘抽空跑步。因為沒有明確成績目標，我反而能放下配速焦慮，享受跑步本身的過程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林柏宏也提到，「身為演員，在作品開拍前或拍攝期都會去跑步，我發現跑步邊聽音樂，時間不知不覺就過去，也慢慢體會到，節奏其實會幫助跑步，包含呼吸和步伐。我常跟著音樂的節拍去跑，找到屬於自己的快節奏，讓自己不再被配速綁架，享受跑步的自在。」

他分享到，自己特別偏好BPM約落在120至140的歌曲，平時會依照心情設定跑步歌單，如韓國歌手 G-DRAGON的〈Home Sweet Home〉就是近期的跑步愛歌，他形容這首歌的節奏既不會讓人過度緊繃，卻帶著穩定且持續向前的推進感，讓他跑步時不斷循環播放。

來自北、中、南的跑團創辦人也齊聚現場，暢聊跑團文化。Breakerz跑團的Luc、Apeiron Sport的 Kiwi及RSC社交俱樂部的小白分別分享了在各城市跑團中的體驗，從跑團文化的潮流，到音樂與節奏的運用，充分展現 Urban Run 的魅力。

他們提到，結合社交、派對與音樂的跑團正在蔚為流行，吸引越來越多年輕人投入跑步，而 ADIZERO EVO SL精煉而霸氣的外型，也完美契合年輕跑者對性能與潮流外型的雙重追求。

延續ADIZERO EVO SL的FEEL FAST 精神，adidas特別運用節奏型音樂，為大眾跑者打造《FEEL FAST 跑步歌單》。這份歌單涵蓋120至160BPM 節奏曲目，從暖身節奏到中低強度耐力跑配速皆涵蓋其中，適合初階跑者建立跑步習慣，輕鬆找到屬於自己的「快」。

同時，adidas也攜手北、中、南跑團陸續舉辦《Run The Beat》跑步體驗，打造DJ車與在地跑團共跑，透過120至160BPM 節奏的音樂引導跑者從聽覺出發，拋開配速束縛，一同FEEL FAST。

▲人氣男星林柏宏暢談「跑者經」，並親曝自己的跑步歌單內容。（圖／記者杜奕君攝）

▲adidas為大眾跑者打造《FEEL FAST 跑步歌單》。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林柏宏跑步路跑Run The Beat

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

上半季僅4勝9敗的勇士注意！　林志傑「引退宣言」喊話拚總冠軍

上半季僅4勝9敗的勇士注意！　林志傑「引退宣言」喊話拚總冠軍

快訊／獲贈專屬「野獸」黃金門號　林志傑還能終身免費使用

快訊／獲贈專屬「野獸」黃金門號　林志傑還能終身免費使用

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

熱門新聞

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

2好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

3費爾柴德27日提前來台報到

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

最新新聞

1Run The Beat體驗　林柏宏暢談跑者經

2「璃來龍」奪金歸國！　首回應兩人關係

3破紀錄獎金！領航猿、國王東超拚冠

4徐若熙澄清動作沒改！點名台灣2強打

5李大浩兄弟春訓貼身指導　點出曾頌恩、黃韋盛進化關鍵

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366