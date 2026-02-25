4800萬獎金破紀錄！東超季後賽澳門開戰　領航猿、國王粉絲2/26搶票

▲2026年東亞超級聯賽（EASL）季後賽於3月中在澳門登場。（圖／EASL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年東亞超級聯賽（EASL）季後賽於3月中在澳門登場，門票將於2026年2月26日由獨家票務合作夥伴Ticketlink正式發售，連續第二年落地中國澳門特別行政區的東超季後賽，冠軍獎金高達150萬美元、亞軍75萬美元、季軍35萬美元，均創下東超歷史紀錄。

本屆東超季後賽規模升級，增至6支亞洲頂級球隊參賽，賽事將於3月18日舉行兩場6強賽，3月20日及3月22日則在澳門新濠影滙綜藝館分別上演準決賽、季軍戰及冠軍戰，每日門票均包含當日兩場比賽的入場資格。3月18日17時，第一場6強賽由桃園璞園領航猿率先迎戰首爾SK騎士；19時30分則由宇都宮皇者對陣新北國王。3月20日準決賽分別於18時及20時30分開賽。3月22日決賽日，季軍戰將於15時打響，萬眾期待的冠軍決戰則在18時準時上演。

超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示，很榮幸能將季後賽再次帶到新濠影滙綜藝館，澳門正持續崛起為亞洲頂級體育賽事的首選目的地，東超很自豪能成為其中之一，新濠集團旗下、可容納5000名觀眾的新濠影滙綜藝館將以先進設施為職業籃球呈現精彩舞台。票價資訊方面，3月20日準決賽票價為澳門幣180元起，3月22日決賽日票價為澳門幣210元起。值得一提的是，3月18日的兩場6強賽將對公眾免費開放，球迷可通過Ticketlink提前預約門票並享有優先選位權。

▲2026年EASL季後賽於3月中在澳門登場，票價資訊25日正式對外公布。（圖／EASL提供）

澳門新濠影滙高級副總裁兼總經理Kevin Benning先生則指出，新濠影滙很榮幸再次承辦東超季後賽，此次合作進一步彰顯了致力將澳門打造成國際頂級體育賽事匯聚地的決心。2026東超季後賽參賽球隊增至6支並重返大灣區，印證東超持續兌現其對亞洲最具潛力體育市場的承諾，隨著澳門與大灣區持續鞏固其作為世界級競賽中心的聲譽，東超在此激動人心的變革時代佔據了戰略核心位置，將為熱情觀眾帶來無與倫比的籃球體驗。