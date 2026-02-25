運動雲

徐若熙回應調整動作沒有大改！明對中華隊最想對決2強打

▲▼2026台日交流賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

徐若熙明天將以軟銀球員身份，對戰經典賽中華隊。談到近期被日媒點出「調整投球動作」，徐若熙表示，也沒有大幅修正，而是找回前幾年在中職時「最舒服的投球樣子」，目前身體狀況正常，調整節奏也在軌道上，持續為世界棒球經典賽（WBC）做準備。

徐若熙表示，現階段身體狀況一切正常，「調整步調都在軌道上面」，能夠按照計畫備戰WBC。

明天將穿上福岡軟銀鷹球衣在大巨蛋出賽，他直言心情相當開心，「畢竟到日本第一年，也希望能早一點以日本球隊的身分，跟大家一起比賽，所以選擇穿著軟銀的球衣在大巨蛋登板。」

面對是否有壓力或感到緊張，徐若熙淡然回應，「目前都還好。」他認為，平時練習的內容本來就是為了比賽而準備，「就是把自己準備好，上去把自己最好的一面拿出來。」

對於中華隊打線，徐若熙觀察，整體調整狀況看起來都不錯，「我會把這段時間學到的東西，調整到最好的地方，明天一定會全部拿出來對中華隊。」至於警戒、也最想對決的打者，他點名張育成前輩以及前東家味全龍隊友吉力吉撈·鞏冠，期待在實戰中正面交鋒。

這場比賽想展現什麼樣的投球內容，徐若熙強調，不會刻意設定目標，「不用特別強調要展現什麼，把自己該做的事情做好，其他的就順其自然。」

今年迎接首個日職春訓，徐若熙坦言多少還是會想家，尤其想念台灣的食物，但隊友與球團對他都相當照顧，「在國外人生地不熟、語言也不順，但大家都對我很親切。」

久違回到台灣，是否想帶軟銀隊友品嚐台灣美食，他笑說目前行程緊湊，「現在沒有，時間比較趕。」

對於日媒先前報導的投球調整，徐若熙指出，並非進行什麼「大動作」變化，而是依照投手教練給的課題，回頭找回自己最舒服的投球方式，「去想前幾年比較好的時候，看一下影片，在牛棚裡找回好的感覺。」

關鍵字： 徐若熙軟銀鷹中華隊WBC投球調整

