宋晟睿請纓回兄弟先發！談經典賽遞補角色「更希望大家健康」

▲宋晟睿 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日迎來交流賽戰役，打線出現熟悉身影，經典賽「遺珠」宋晟睿主動請纓回到母隊出賽，擔任先發中外野手、排在第2棒。他透露，接到教練陳江和詢問時，第一時間就點頭答應，希望透過實戰找回比賽節奏與張力，「比賽對我來說是一件很好的事情。」

宋晟睿表示，目前身體狀況「都還可以」，能夠上場比賽對調整狀態相當有幫助。他坦言，這段時間跟隨中華隊集訓，雖然最終未能進入正選名單，但最大的收穫是學會「堅持」。「我知道自己沒有入選，但還是要堅持住心態，讓自己隨時保持可以比賽的狀態，這對我來說是很重要的學習。」

他也提到，集訓期間看到許多隊友在場上拚盡全力，即便表現未必完全符合預期，大家仍努力找出問題並調整，「那種氛圍讓我學到很多，也提醒自己要一直準備好。」

儘管未入正選，宋晟睿仍跟隨中華隊集訓，並做好可能隨時遞補的準備。他直言，教練仍會以球員自身狀況為主，而他的角色就是把自己準備好，「也有接收到，萬一真的有人不舒服，也是需要有人遞補。」

不過宋晟睿也表示，不希望有人受傷，「還是希望他們可以健康去比賽。如果他們真的萬一可能有一些不舒服的話，我覺得我們還有很多球員都在，也很多球員都很努力在拚這個正選。」