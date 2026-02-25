運動雲

>

小巨蛋見證不敗神話！世界室內拔河錦標賽3月開戰、男女隊誓言守金

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝） 

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會，運動部部長李洋、臺北市體育局局長游竹萍與拔河協會理事長陳建平共同啟動數位繩結，正式宣告這場世界最高層級的拔河盛會，將於3月12日至15日在臺北小巨蛋點燃戰火，這不僅是台灣首次舉辦最高等級室內拔河世錦賽，更是「無敵之師」女子拔河隊在家人面前展現韌性的最佳舞台。

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲運動部部長李洋、臺北市體育局局長游竹萍與拔河協會理事長陳建平共同啟動數位繩結。（圖／記者蔡厚瑄攝）

拔河運動一直是台灣在國際體壇的重要金牌來源。拔河協會理事長陳建平指出，過去曾幾度爭取主辦權失利，但在協會不懈努力下，終於獲得TWIF肯定，預計將有超過 15個國家、150支隊伍（含公開賽）、逾1,000名隊職員齊聚台北，陳建平強調，這不僅是技術的交流，更是台灣深化「運動外交」、向世界展示競技實力的里程碑。

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

中華女子拔河代表隊堪稱國際拔河場上的「不敗神話」，不僅在世界運動會完成金牌 6連霸，更在2024年世錦賽達成3連霸，隊長田嘉蓉在受訪時談到這次在台北比賽相當開心，直呼是因為終於能「在家比賽」。

「我覺得不只是榮幸，更是一種責任，」田嘉蓉說道，「過去國際賽都在國外，我的家人尤其是快70歲的阿嬤，只能在電視機前看我，這次在小巨蛋，阿嬤和親戚會從南投山上上下來，親眼看看我們到底在『拉什麼』。家人的加油聲是我們最大的動力，為了他們，絕對不能放掉這面金牌！」

▲台灣女子拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台灣女子拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

田嘉蓉透露，為了準備這次世錦賽，全隊從 1月起就進入高強度集訓，春節期間也僅休假4.5天便火速歸隊，她直言練習沒有捷徑，只有一步一腳印地紮實訓練，才能在賽場上展現最好的自己。

男子代表隊同樣不遑多讓，自2014年起在室內世錦賽始終維持冠軍地位，隊長陳鵬文坦言男子隊與女子隊以學生為主體的組隊有蠻大的不同，男子隊多數是已出社會的職人，必須犧牲家庭與陪伴時間，利用週末進行全台總集訓。

「在自己的國家比賽，肩膀重量確實重了不少。」陳鵬文說道，他也坦言為了抗衡高大威猛的外國對手，必須精準控制體重，平均每人要減重10到15公斤，甚至有人減掉20公斤，「剛好比賽都在農曆年後，這幾年我們根本沒有『圍爐』的經驗，今年為了減重和脫水，我只能在家人圍爐時負責在旁邊『端菜』，不能碰餐水。這就是意志力的考驗。」

陳鵬文強調，雖然外界常討論女子拔河，但這次是讓大家認識「台灣男子漢」韌性的絕佳契機，他感性表示，這場賽事讓他們省去了長途飛行的體力損耗與飲食擔憂，希望能讓世界看見真正的台灣精神，這份榮耀不分男女。

▲台灣男女拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台灣男子、混合拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 拔河世界室內拔河錦標賽女子拔河男子拔河世錦賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門新聞

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

2好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

3費爾柴德27日提前來台報到

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

最新新聞

1Run The Beat體驗　林柏宏暢談跑者經

2「璃來龍」奪金歸國！　首回應兩人關係

3破紀錄獎金！領航猿、國王東超拚冠

4徐若熙澄清動作沒改！點名台灣2強打

5李大浩兄弟春訓貼身指導　點出曾頌恩、黃韋盛進化關鍵

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366