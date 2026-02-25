小巨蛋見證不敗神話！世界室內拔河錦標賽3月開戰、男女隊誓言守金

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會，運動部部長李洋、臺北市體育局局長游竹萍與拔河協會理事長陳建平共同啟動數位繩結，正式宣告這場世界最高層級的拔河盛會，將於3月12日至15日在臺北小巨蛋點燃戰火，這不僅是台灣首次舉辦最高等級室內拔河世錦賽，更是「無敵之師」女子拔河隊在家人面前展現韌性的最佳舞台。

▲運動部部長李洋、臺北市體育局局長游竹萍與拔河協會理事長陳建平共同啟動數位繩結。（圖／記者蔡厚瑄攝）

拔河運動一直是台灣在國際體壇的重要金牌來源。拔河協會理事長陳建平指出，過去曾幾度爭取主辦權失利，但在協會不懈努力下，終於獲得TWIF肯定，預計將有超過 15個國家、150支隊伍（含公開賽）、逾1,000名隊職員齊聚台北，陳建平強調，這不僅是技術的交流，更是台灣深化「運動外交」、向世界展示競技實力的里程碑。

▲2026臺北世界室內拔河錦標賽25日於臺北市政府舉辦盛大賽前記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

中華女子拔河代表隊堪稱國際拔河場上的「不敗神話」，不僅在世界運動會完成金牌 6連霸，更在2024年世錦賽達成3連霸，隊長田嘉蓉在受訪時談到這次在台北比賽相當開心，直呼是因為終於能「在家比賽」。

「我覺得不只是榮幸，更是一種責任，」田嘉蓉說道，「過去國際賽都在國外，我的家人尤其是快70歲的阿嬤，只能在電視機前看我，這次在小巨蛋，阿嬤和親戚會從南投山上上下來，親眼看看我們到底在『拉什麼』。家人的加油聲是我們最大的動力，為了他們，絕對不能放掉這面金牌！」

▲台灣女子拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

田嘉蓉透露，為了準備這次世錦賽，全隊從 1月起就進入高強度集訓，春節期間也僅休假4.5天便火速歸隊，她直言練習沒有捷徑，只有一步一腳印地紮實訓練，才能在賽場上展現最好的自己。

男子代表隊同樣不遑多讓，自2014年起在室內世錦賽始終維持冠軍地位，隊長陳鵬文坦言男子隊與女子隊以學生為主體的組隊有蠻大的不同，男子隊多數是已出社會的職人，必須犧牲家庭與陪伴時間，利用週末進行全台總集訓。

「在自己的國家比賽，肩膀重量確實重了不少。」陳鵬文說道，他也坦言為了抗衡高大威猛的外國對手，必須精準控制體重，平均每人要減重10到15公斤，甚至有人減掉20公斤，「剛好比賽都在農曆年後，這幾年我們根本沒有『圍爐』的經驗，今年為了減重和脫水，我只能在家人圍爐時負責在旁邊『端菜』，不能碰餐水。這就是意志力的考驗。」

陳鵬文強調，雖然外界常討論女子拔河，但這次是讓大家認識「台灣男子漢」韌性的絕佳契機，他感性表示，這場賽事讓他們省去了長途飛行的體力損耗與飲食擔憂，希望能讓世界看見真正的台灣精神，這份榮耀不分男女。

▲台灣男子、混合拔河隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）